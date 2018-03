Helfer Feuerwehr springt bei Marktfest in Pfaffenhofen ein

Pfaffenhofen / Patrick Fauß

Das jährliche Marktfest hat seit 40 Jahren seinen festen Termin im Pfaffenhofener Kalender. Dieses Jahr fällt es jedoch aus. Zu wenig Helfer für Aufbau und Betrieb hatten sich gefunden.

In ihrer Jahresversammlung im Martinusgemeindehaus fragte der neue Vorsitzende des Feuerwehrvereins Christian Lindstedt die 58 Anwesenden, ob sie deshalb ein Fest am 21. Juli, dem bisherigen Marktfesttermin, unterstützen würden. Mehr als die Hälfte stimmten für ein solches Fest. Es soll am Feuerwehrgerätehaus stattfinden, im Gebäude und auf dem Hof. Ein aufwendiges Festzelt wolle man zwar nicht errichten. Aber am Samstagabend ist ein Musikprogramm geplant. Am Festsonntag folgt dann ein Frühschoppen sowie anschließend Kaffee und Kuchen im Angebot. Ein Festkomitee, das Details festlegt, müsse noch gegründet werden. Das bislang letzte Feuerwehrfest hatte es 2016 gegeben.

Das Feuerwehrgerätehaus selbst war außerdem Thema in der Rede von Bürgermeister Josef Walz. Standort und Haus sollen demnächst von einem Ingenieurbüro bewertet werden. Möglicherweise könne das bestehende Gerätehaus saniert werden. Oder es müsse ein geeigneter neuer Standort gefunden werden. Bei einer Überprüfung im Rahmen eines Feuerwehrbedarfsplans waren vergangenes Jahr verschiedene Mängel wie zu niedrige Garagen aufgefallen. Weil der bisherige Vorsitzende des Feuerwehrvereins Günter Wagner aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, wurde Christian Lind­stedt, bislang Stellvertreter, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Neuer Stellvertreter ist der langjährige Kommandant und Roggenburger Bürgermeister Mathias Stölzle. Schriftführerin wurde Stefanie Dirr, Kassenwart Matthias Braun.

Wie Kommandant Torsten Schmucker berichtete, sind bei der Pfaffenhofener Feuerwehr derzeit 62 Feuerwehrleute aktiv. In der Jugendgruppe werden sechs Nachwuchskräfte ausgebildet. Im vergangenen Jahr habe es mit lediglich 30 Einsätzen ungewöhnlich wenig Notfälle gegeben.

Die Arbeit in der Jugendgruppe funktioniere laut Jugendwartin Anja Hinz gut. Weitere Jugendliche für die Gruppe werden gesucht.

Bei der kommenden Gewerbeschau am 7. und 8. April wollen sich die Pfaffenhofener Wehr und die Ortsteilfeuerwehren erstmals gemeinsam mit einen Stand und verschiedenen Fahrzeugen präsentieren.

Die Ehrungen: Für 30 Jahre aktiven Dienst wurden Matthias Braun, Michael Glinka, Roland Riedele und Karl Seitz ausgezeichnet.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Hommel, Peter Bolkart, Franz Kapfer, Hans Schweizer und Konrad Stetter ausgezeichnet

Für 45 Jahre wurde der zweite Bürgermeister Erwin Stötter ausgezeichnet. Für seinen Eintritt in die Wehr vor 70 Jahren und die bis heute andauernde Mitgliedschaft im Verein wurde Anton Ohnsorg in der Versammlung ausgezeichnet.