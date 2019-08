In der Nacht auf Freitag haben in Senden zwei Autos gebrannt. Am Tatort wurden zwei Männer beobachtet, die dann wegrannten.

Zwei Autos haben in der Nacht auf Freitag in Senden gebrannt. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus, wobei auch ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann.

Gegen 3.45 Uhr teilten Zeugen der Polizei über Notruf mit, dass in der Wielandstraße in Auto brennen würde. Kurz darauf schlugen die Flammen auf ein daneben geparktes Fahrzeug über. Als die Polizei in der Straße ankam, erklärten Zeugen, dass ihnen vor dem Brand zwei junge Männer am Tatort aufgefallen waren – die dann in Richtung See wegrannten. Die weitere Fahndung nach den Verdächtigen verlief aber ohne Ergebnis. Allerdings wurden in einer Seitenstraße in der Nähe zwei geparkte Autos entdeckt, an denen die Außenspiegel beschädigt waren.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Senden hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Es gelangte aber verunreinigtes Löschwasser in die Kanalisation, sodass später auch noch ein Pumpwagen zur Reinigung zum Einsatz kam. An den beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat nun die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen. Die Beamten suchen nach weiteren Zeugen und bitten um Hinweise unter Tel. (0731) 801 30 oder per Mail an pp-sws.neu-ulm.kpi@polizei.bayern.de. Ganz konkret fragen die Ermittler: Wer hat in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr in der Wielandstraße nahe des kleinen Baggersees etwas beobachtet oder gehört?

