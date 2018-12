Energie Fernwärme Weißenhorn senkt Preise

Weißenhorn / swp

Die Bauinvestitionen für die Fernwärmeversorgung mit der Abwärme des Müllheizkraftwerkes in Weißenhorn fallen deutlich niedriger aus als erwartet. Statt der geschätzten 8,75 Millionen Euro kostet der erste Bauabschnitt nur rund 7,5 Millionen Euro. Die Einsparungen werden an die Fernwärme-Kunden weitergegeben, so eine Mitteilung.

Die Betreibergesellschaft Fernwärme Weißenhorn senkt die Tarife beim Messpreis von jährlich knapp 204 Euro auf knapp 52 Euro. „Dies schafft weitere Anreize zum Anschluss an das Fernwärmenetz im Wettbewerb mit den fossilen Energieträgern“, sagt Geschäftsführer Markus Hertel.

Die Betreibergesellschaft hat Mitte Dezember den zweiten Bauabschnitt zum Aufbau des Fernwärmenetzes im Stadtgebiet weitgehend abgeschlossen. Die Kunden sind am Netz angeschlossen – bis auf wenige Neubauten, die erst im Frühjahr Wärme beziehen. Die Leitungen von der Günzburger Straße bis zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium und weiter über die Hagenthaler Straße bis zum Neubaugebiet „Mittlere Platte IV“ sind verlegt und in Betrieb genommen. Mittlerweile sind knapp 60 Gebäude am Netz angeschlossen.

Auch bei der Klimabilanz kann Hertel Erfreuliches berichten: „Waren es 2017 mit den ersten Anschlüssen noch 250 Tonnen Kohlendioxid, konnten in 2018 bereits 1300 Tonnen in Weißenhorn mit der Fernwärme eingespart werden. Mit den bereits angeschlossenen Gebäuden werden 2018 Einsparungen von 2600 Tonnen erwartet.“