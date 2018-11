Kindergarten Fast 60 neue Betreuungsplätze in Pfaffenhofen

Fast 60 neue Betreuungsplätze in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen / Patrick Fauß

Wir haben immer gemeint, bei uns schaut es gut aus“, sagte der Pfaffenhofener Bürgermeister Josef Walz am Mittwochabend im Marktgemeinderat. Er bezog sich mit seiner Aussage auf die von der Marktgemeinde vorgehaltenen Betreuungsplätze für Kinder. Nun bekannt gewordene Zahlen lassen die Angelegenheit jedoch in einem anderen Licht erscheinen. Sie legen nahe, dass in Pfaffenhofen dringender Handlungsbedarf besteht. Schließlich gehen Prognosen von einem Anstieg der Kinder unter 12 Jahren von mehr 20 Prozent bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus aus.

Das geht nach Angaben der Gemeindeverwaltung aus dem „Teilplan Kindertagesbetreuung 2018“ hervor, für den Jugendhilfe, Landratsamt und Verwaltung Bevölkerungsprognosen und Elternbefragungen ausgewertet haben (siehe dazu auch den nebenstehenden Artikel).

Hintergrund: Neue Baugebiete und Nachverdichtung hätten in der Marktgemeinde für einen Bevölkerungsanstieg gesorgt. Pfaffenhofen kommt inzwischen auf immerhin 7200 Einwohner. In den kommenden Jahren würden nun dringend neue Kindergarten- und Krippenplätze benötigt. Deshalb will die Marktgemeinde die Räumlichkeiten im Kindergarten Sankt Monika in der Hauptstraße drastisch vergrößern.

Wie Rathauschef Walz in der Gemeinderatssitzung weiter erläuterte, steht die Sanierung des Kindergartens Sankt Monika bei der alten Schule ohnehin an. Angedacht ist laut des Bürgermeisters, eine zusätzliche Kinderkrippe für Kinder unter drei Jahren in der Alten Schule unterzubringen – wenn die schulvorbereitende Einrichtung dort auszieht. Deren Vertrag laufe noch bis August 2019. Für die Kindergartenkinder solle nebenan ein zweigeschossiges Gebäude mit je zwei Gruppenräumen pro Etage errichtet werden.

Derzeit bieten die fünf Kindertagesstätten in der Marktgemeinde 371 Kindergarten- und Krippenplätze an. 70 davon befinden sich in Sankt Monika. Zwei Krippengruppen mit je 12 Plätzen und eine neue Gruppe mit 25 Kindergartenkindern kommen den Plänen zufolge nun hinzu. Die drei bestehenden Gruppen werden von bisher 22 auf je 25 Kinder vergrößert. Damit vergrößert sich Sankt Monika um insgesamt 58 Betreuungsplätze auf dann 128.

Die Kosten für den Bau der zusätzlichen Räume sollen über ein Sonderinvestitionsprogramm der Bayerischen Regierung abgefedert werden, hieß es. Wie Bürgermeister Josef Walz einräumte, werde es nicht einfach, das zusätzlich nötige Personal zu finden. Markus Werwein (CSU) merkte an, dass die Außenanlagen dann nicht mehr so viel Platz bieten, wie bislang gedacht.

In seinem einstimmigen Beschluss erkannten die Mitglieder des Marktrats den erhöhten Bedarf an Betreuungsplätze an. Sie stimmten der Erweiterung von Sankt Monika zu.