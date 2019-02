Fasching Fasching: Kotmaschine Kot-fix 08-15 triumphiert in Weißenhorn

So geht es weiter

Feetz Der Fachingsfeetz der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht – die Party für die junge Leute – findet am Samstag, 23. Februar, 21 Uhr, in der Stadthalle statt. Eine Woche später, am Samstag, 2. März, steigt der IWF-Ball. Start ist um 20 Uhr in der Fuggerhalle.

Gumpiger Am Gumpigen Donnerstag. 28. Februar, steigt eine Open-Air-Party in der Altstadt. Beginn: 19 Uhr. Die IWF feiert in der Stadthalle – von 20 Uhr an.

Sturm Der Sturm der Narren aufs Rathaus ist am Samstag, 2. März, 12 Uhr; der Umzug am Faschingsdienstag, 5. März, von 10 Uhr an.