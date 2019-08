Baumstamm-Slalom, Fassrollen, Tauziehen: Vierer Teams können in Vöhringen zeigen, wie viel Schotten-Power in ihnen steckt. Kilts für die Teilnehmer lässt die Stadt gerade schneidern, aus den diesjährigen Maibäumen im Stadtgebiet werden auf dem Bauhof Holzböcke, kurze Stämme und Gestelle für die insgesamt acht Disziplinen geschreinert. In Vöhringen finden am 15. September zum ersten Mal Highland-Spiele statt. Und...