Kirche Familienkreis Thalfingen diskutiert über Freundschaft

Thalfingen / Sonja Fiedler

Kann ich 500 Freunde haben, wie bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken? Oder ist ein Freund doch etwas anderes? Dieser Frage gingen Pater Ulrich Keller und der ökumenische Familienkreis bei einem Familiengottesdienst in der Thalfinger Kirche „Christus unser Leben“ nach.

Gleich zu Beginn holte Keller einen Mann aus den Kirchenbänken nach vorn. „Wer kennt ihn? Bitte aufstehen!“ Ohne zu zögern erhoben sich fast alle Besucher. Auch mit ihm gefeiert hatten augenscheinlich schon viele, ein großer Teil schien auch zu wissen, wo der Mann wohnt. Doch ob er ein Facebook-Profil habe, konnte fast niemand beantworten – offensichtlich sind die Freunde und guten Bekannten aus der Pfarrgemeinde nicht gleichzusetzen mit seinen virtuellen „Freunden“.

Kirchenband Crosstunes

Doch was ist Freundschaft, wollte Keller von den Besuchern wissen. Und erhielt viele Antworten: „Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit“, „dass man so sein kann, wie man will.“ Oder, wie Keller es selbst ausdrückte: „Zuhause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss – so ähnlich ist das auch mit echten Freunden.“

Eine Schar von 14 Ministranten begleitete den gut besuchten ökumenischen Gottesdienst. Für stimmungsvolle christliche Popmusik sorgten die „Crosstunes“, eine fünfköpfige ökumenische Band aus Elchingen, die sich 2018 gegründet hat und bei Konfirmationen und anderen besonderen Gottesdiensten und Events auftritt.

Nach dem Familiengottesdienst waren alle Besucher zu einer Begegnung im Laurentiussaal der katholischen eingeladen. Zuvor wurden vom Vorbereitungsteam Freundschaftsbänder verteilt. Keller: „Ich weiß, für manche Generationen ist es komisch, mit so etwas herumzulaufen wie der Wolfgang Petry.“ Er schlug daher vor, das Band in ein Buch zu legen oder an den Kühlschrank zu hängen – um immer daran zu denken: „Ein treuer Freund ist wie ein starker Schutz, wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden.“