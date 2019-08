Im Jahr 1862 wurde in Roggenburg die Turmuhren-Firma Pechmann gegründet – die heute noch besteht. Die Firma hat in der Gemeinde einen hohen Stellenwert. Ticken in Roggenburg die Uhren anders? Schwer zu beurteilen. Eines ist aber sicher: Sie ticken schon sehr lange. Und zwar nicht nur an den Türmen der Klosterkirche. Wer von Meßhofen in Richtung Langweiher fährt, schaut automatisch kurz vor dem Kreisverkehr auf ein imposantes Gebäude mit einer gr...