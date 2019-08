Weil Falschparker das Durchkommen für Müll- und Rettungsfahrzeuge blockieren, ist die Gemeinde alarmiert. Und appelliert an ihre Bürger. Es ist schon ziemlich ärgerlich, wenn am Abfuhrtag die volle Mülltonne stehen bleibt. Schuld daran ist dann nicht unbedingt ein schlampiges Abfuhrunternehmen, dass das Häuschen schlicht vergessen hat, sondern vielleicht ein Anwohner, der ein Stück davor sein Auto so am Straßenrand geparkt hat,...