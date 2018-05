Nersingen Fahrschülerin bei Unfall schwer verletzt

Nersingen / pf

Eine 17-Jährige ist am Dienstagmittag mit ihrem Motorrad zwischen Nersingen und Pfaffenhofen verunglückt.

Auf der Staatsstraße 2021 zwischen Nersingen und Pfaffenhofen hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine 17-jährige Fahrschülerin schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche gegen 13 Uhr mit einem Motorrad unterwegs, als sie wegen eines Fahrfehlers nach rechts auf das Bankett kam, die Kontrolle über ihr Zweirad verlor, stürzte und gegen einen Zaun und ein Schild prallte. Der Fahrlehrer fuhr mit einem Auto hinter seiner Schülerin her. Die Verletzte wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen.