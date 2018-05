Ausbau Fahrbahn wird provisorisch verbreitert

Region / swp

Von heute Nacht an wird auf der A 8 zwischen Dornstadt und Ulm-Nord wieder gebaut. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. In diesem Abschnitt des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn wird die nördliche Fahrbahn – in Richtung Stuttgart – darauf vorbereitet, dass im Jahr 2019 der gesamte Verkehr auf diesen Teil geleitet wird. Die südliche Hälfte – in Richtung München – wird dadurch vom Verkehr befreit, so dass dort der Ausbau von zwei auf drei Fahrstreifen stattfinden kann.

Um die nördliche Fahrbahn auf den zusätzlichen Verkehr vorzubereiten, wird sie noch in diesem Jahr provisorisch verbreitert und um Zu- und Abfahrten an der Anschlussstelle Ulm-West ergänzt. Dazu wird im Bereich Ulm-West die Verkehrssicherung ausgebaut: Es werden Leitungen verlegt und die seitlichen Trennstreifen provisorisch befestigt. Umgesetzt wird das durch Inselbaustellen zwischen den durchgehenden Fahrstreifen sowie zwischen Fahrbahn und den parallel verlaufenden Zu- und Abfahrten. Voraussichtlich im Herbst wird die Verkehrsführung nochmals angepasst, um die Arbeiten zur provisorischen Verbreiterung abzuschließen und den Verkehr schließlich umlenken zu können.