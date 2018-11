Vortrag Es kommt ganz auf die Dosis an

Unterelchingen / Roland Schütter

Eine Substanz wird zum Gift, wenn die Dosis zu hoch ist. In kleinen Mengen kann sie ein Heilmittel sein. Diese Botschaft von Prof. Holger Barth zog sich wie ein roter Faden durch einen Vortrag im Haus St. Michael.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr beschäftigten sich 40 Anwesende beim Themenfrühstück auf Einladung der Elchinger Pfarreien und der Katholischen Erwachsenenbildung mit Fragen der Gesundheit. Beim Vortrag mit dem Titel „Vorsicht Gift“ gab es 90 Minuten lang Informationen des anerkannten Toxikologen der Universität Ulm und eine Menge Fragen. „Eine tolle Veranstaltung“, fanden die Organisatorinnen Martha Moritz, Karin Bartusel und Irmgard Ambs.

„Wir haben ein diffuses Gefühl, dass wir ständig durch Stoffe vergiftet werden, die unser Organismus aufnimmt“, sagte Barth. Doch diese Sensibilisierung täusche. Die in Mode gekommene Detox-Industrie halte nicht, was sie verspreche, denn es gäbe keine Schlacken, die aus dem Körper heraus müssten. Barth gab Entwarnung: „Essen Sie, was Ihnen Spaß macht. Wir entgiften uns selbst.“ Zugleich gab der Experte den Rat: „Kaufen Sie regionale Produkte beim Bäcker und Metzger“, dann wisse man am besten, wie und womit diese hergestellt wurden.

Vorsicht bei Aluminium

Immer wieder stelle sich die Frage, was eine Substanz zum Gift macht. In der Regel sei es die Dosis. Bestes Beispiel dafür: der Alkohol. Entscheidend seien der Wirkmechanismus und die Exposition, also wie der Stoff vom Menschen aufgenommen werde.

Viel zu leicht könne man an Rizin gelangen, eine Substanz, die als Biowaffe bei Attentaten eingesetzt werden könne, bemängelte der Forscher. Das Nervengift Botox werde dagegen etwa bei der Migränebehandlung in kleinen Einheiten immer mehr zum wertvollen Medikament. Generell vorsichtig ist Barth im Umgang mit Aluminium. Hierin würde er nur harte Lebensmittel einwickeln, um das Krebsrisiko nicht zu erhöhen. Sorgfalt sei beim Umgang mit Schimmelpilzen angebracht.