Die Bio-Landwirtschaft gewinnt in der Region immer mehr an Boden. Eine Abkehr von der Monokultur bedeutet das aber nicht. Stefan Geiger entspricht so gar nicht dem Klischee des Biobauerns. Kein Rauschebart, kein Sendungsbewusstsein, noch nicht einmal ein besonderes Erweckungserlebnis, warum er seinen konventionell geführten Hof vor drei Jahren umgestellt hat. Den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat habe er auch v...