Coaching Ernährungscoaching im Thalfinger Kindergarten

Thalfingen / Sonja Fiedler

Fischfilet Bordelaise mit Dampfkartoffeln, Bohnensalat und Erdbeerquark: Was im katholischen Kindergarten St. Laurentius in Thalfingen auf den Tisch kommt, ist alles andere als Zufall. Die Einrichtung nimmt als eine von sieben schwäbischen Kindergärten am bayernweiten Modellprojekt „Coaching Kinderverpflegung“ teil. Seit September wird sie von Claudia Wiedemann von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Schwaben beraten und betreut. „In den ersten Lebensjahren werden die Essgewohnheiten und der Geschmack der Kinder besonders geprägt“, sagt Wiedemann.

Viel Vollkorn, Gemüse, Salat und Seefisch, dazu mageres Muskelfleisch, Obst und ungesüßte Getränke – das sind einige der Leitlinien, nach denen sich der Kindergarten richtet. Ein bisschen habe er sich umstellen müssen, sagt Caterer Stefan Beilhardt von der Gaststätte Teutonia in Ulm. Thunfisch habe er etwa vorher nicht für die Kinder zubereitet. Das Essen sei auch etwas teurer geworden: 30 Cent mehr pro Kind und Tag erhalte er vom Träger. „Damit komme ich zurecht.“ Im Thalfinger Kindergarten, den rund 120 Kindern besuchen, werden täglich bis zu 80 Essen ausgegeben.

Die Kinder nehmen das gesunde Essen problemlos an, sagt Hausleiterin Anne-Rose Tress. „Sie essen es gern, und oft kochen die Eltern es sogar zu Hause nach.“ Wichtig sei den Mitarbeitern, dass die Kinder bei der Speiseplan-Gestaltung mitwirken. Jeden Montag wird mit einem Kind aus jeder Gruppe besprochen, was es in der Woche zu essen gibt. Dann darf das Kind Fotos der Gerichte heraussuchen und als Menüplan an eine Pinnwand dekorieren. Die Fotos des aktuellen Mittagessens schießt jeden Tag eine Mutter, berichtet Tress. „Wir haben schon eine richtig große Sammlung.“