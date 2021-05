Das bayerische Umweltministerium hat die Genehmigung zum Abbau von Block C des Kernkraftwerks Gundremmingen erteilt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte dazu am Donnerstag in München: „Die Genehmigung zum Abbau von Block C ist ein weiterer bedeutender Schritt beim Ausstieg aus der Ker...