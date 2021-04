Eine Entenfamilie hat am Montag für ordentlich Aufruhr in Wullenstetten gesorgt – und sogar einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Vormittag gegen 10.30 Uhr hat die Integrierte Leitstelle die Polizei Senden verständigt, dass sich eine Entenmama mit ihren Küken verlaufen hätte.

Der Name der Entenmu...