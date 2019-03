Vermehrt haben am Mittwoch um die Mittagsstunde vermeintliche Verwandte bei Senioren in Holzheim angerufen und um Geld angefragt. Wie die Polizei mitteilt, gab sich die Anruferin als Schwester und in zwei weiteren Fällen als Enkelin aus. Bei allen Telefonaten wurden die Angerufenen um Hilfe bei einem Hauskauf gebeten. Dies müsste jedoch schnell geschehen, da man sich derzeit bei einem Notar in Ulm befinden würde und das Geld, in der Regel mehrere Tausend Euro, sofort benötigt. Die angerufenen Personen, bei denen es sich um Senioren handelt, durchschauten die Betrugsmasche.

Das könnte dich auch interessieren

Verkehr A8 ab Freitagabend gesperrt: Umleitung durch Geislingen Die A8 zwischen Mühlhausen und Merklingen wird in Fahrtrichtung München ab Freitag voll gesperrt. Die Umleitung geht durch Geislingen. Im April wird es eine weitere Vollsperrung geben.