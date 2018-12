Workshops Energiesparfestival: Das plant Illertissen

Illertissen / Bianca Frieß

Häuser dämmen, den Verbrauch senken: Oft wird das Thema Energiesparen auf trockene Art und Weise vermittelt. Das will Illertissen ändern. „Wir wollen das Thema mal ein bisschen sexy machen, mit Musik, guter Laune und Festival-Atmosphäre“, sagt Klimaschutzmanager Simon Ziegler. Deshalb veranstaltet die Stadt gemeinsam mit dem Regio- und Ökomarkt am Samstag, 6. April 2019, das Energiesparfestival Synergie in und um die Schranne.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU), das ein Konzept als Leitfaden entwickelt hat. Es stellt auch eine Förderung von 13 000 Euro in Form von Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung, unterstützt etwa beim Sicherheitskonzept und bietet Lounge-Möbel und Zelte an. „Aber es ist immer noch unser eigenes Festival, eigene Ideen sind gewünscht“, sagt Ziegler.

Und einige Ideen hat die Stadt auch schon: Der Regio- und Ökomarkt soll um einen E-Mobilitäts-Parcours erweitert werden, auf dem Besucher etwa Lastenräder und andere Elektrofahrzeuge ausprobieren können. Neben vielen regionalen Ständen mit nachhaltigem Angebot ist auf einer Bühne den ganzen Tag über viel geboten. Mittags gibt es Mitmach-Lieder für Kinder, es spielen Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme. „Sie können das Thema Nachhaltigkeit entsprechend für Kinder aufbereiten“, sagt Susanne Schewetzky, die im Rathaus für Kulturarbeit zuständig ist.

Ab etwa 15 Uhr soll dann die Münchner Bläsercombo Oansno auftreten – die zu jedem Auftritt mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. „Das passt natürlich super zu unserem Thema“, meint Schewetzky. Und auf dem Weg vom Bahnhof zum Schrannenplatz könnten die vier Musiker auch noch einen Stopp einlegen und ein paar Lieder anspielen, um mehr Besucher anzulocken.

Außerdem soll es mehrere Workshops geben. Angedacht sind etwa eine Kleidertauschbörse oder ein Repair-Café. „Wir sind aber auch für alle anderen Ideen offen“, sagt Ziegler. Wer Lust hat, könne sich gerne an den Workshops beteiligen (siehe Infokasten). Für Schulen ist ein „kreativer Ideenwettbewerb“ zum Thema Klimaschutz geplant, erzählt Schewetzky. Dieser sei ganz offen gestaltet – die Schüler könnten zum Beispiel einen Klimaschutzsong schreiben, einen Film drehen oder auch eine Rallye durch die Stadt veranstaltet. Eine Jury wählt dann die besten Projekte aus, während des Festivals werden die Preise verliehen.

Aber ganz ohne sachliche Informationen geht es eben auch nicht. Deshalb stehen in der Schranne mehrere Vorträge auf dem Programm, etwa über energetische Sanierungen. Auch hier sind noch Anregungen und Ideen gesucht, erzählt Ziegler. Der Auftakt am Freitagabend, 5. April, steht aber schon fest: Der Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer spricht über die globalen Eismassen im Wandel – natürlich auch in Hinblick auf den Klimawandel. „Wir sprechen also als Einstieg über die Folgen und dann am Samstag darüber, was wir dagegen tun können“, sagt Ziegler.

Das Festival inklusive der LfU-Förderung ist für Illertissen in einmaliges Projekt. Aber Energiesparen sei ja auch in den vergangenen Jahren schon Thema auf dem Regio- und Ökomarkt gewesen, erzählt Klimaschutzmanager Ziegler, dessen Stelle gerade um weitere zwei Jahre verlängert worden ist. „Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das immer wieder mit reinbringen.“