Mit einem Rockfestival auf dem Schulsportplatz neben der örtlichen Gemeindehalle wollte der Fußballverein SV Tiefenbach sein 100-jähriges Bestehen am 22. Mai groß feiern. Dann schwappte die Corona-Epidemie übers Land, das öffentliche Leben kam zum Stillstand. Nun gibt es einen neuen Termin. Das Open-Air unter dem Motto „End of Silence“ findet am 4. Juni 2021 statt. Das teilte Eddi Bannwarth vom Festkomitee mit. „Wir haben mit den Bands gesprochen.“ Und alle sind dabei: die regional bekannten Combos 5-Horse-Rodeo, Scrap Heap und Die Taucher werden auftreten; als Hauptakt steht Bonfire aus Ingolstadt auf der Bühne. Programm und Ablauf der Veranstaltung bleiben also gleich, nur eben zu einem späteren Zeitpunkt.

Vorverkauf ab 22. Mai

Der Vorverkauf beginnt am 22. Mai – also am ursprünglich geplanten Veranstaltungstag. Die Verkaufsstellen werden bald auf end-of-silence-tiefenbach.de bekanntgegeben. Kosten: 25 Euro, Abendkasse: 33 Euro. Zutritt ab 18 Jahren. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig.