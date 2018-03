Gemeinderat Eltern wollen Schulbus nach Kirchdorf

Altenstadt/Kirchdorf / Kurt Högerle

Einen Antrag auf Einrichtung einer zusätzlichen Schulbuslinie hat die SPD-Fraktion auf der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Altenstadt gestellt. Der Altenstadter Nachwuchs soll so zu den Schulen nach Erolzheim und Kirchdorf gebracht werden. Bisher fahren die Eltern ihre Kinder meist in den Kirchberger Teilort Sinningen, von wo es bereits heute eine Busanbindung gibt.

Zu einer Entscheidung kam es allerdings nicht. Auf Nachfrage hieß es, dass die Informationen des angefragten Busunternehmens noch sehr spärlich ausgefallen seien. „Die betroffenen Eltern brauchen weitere Informationen über die genaue Fahrstrecke. Wenn der Bus nur in Altenstadt hält, haben die Schüler aus Untereichen, Bergenstetten oder Herrenstetten herzlich wenig davon“, sagte Heike Koch (SPD), die selbst ein Kind auf die Schule nach Kirchdorf schickt.

Kirchdorf verfügt über eine Gemeinschaftsschule, in der Kinder in der gleichen Klasse in verschiedenen Schularten unterrichtet werden. Das sei sehr attraktiv für viele Eltern, die das bayerische Schulsystem als starr und unflexibel ansehen, sagte Kirchdorfs Schulsekretärin Heike Prinz. „Kinder können je nach Fähigkeiten in Deutsch auf Hauptschul- und in Mathematik auf Gymnasialniveau unterrichtet werden.“

Immer mehr Schüler pendeln

Volker Knaupp, Leiter der Realschule Erolzheim, bestätigte, dass allein aus Altenstadt mit seinen Teilorten derzeit 15 Schüler jeden Tag ins Württembergische pendeln, und das mit steigender Tendenz. „Wir erwarten die Entscheidung aus Altenstadt mit großen Interesse, weil sie unzweifelhaft auch Auswirkungen auf unsere Schülerzahlen haben wird“, sagte Knaupp. Erolzheim verfügt über einen bilingualen Zweig; teilweise findet der Unterricht auf Englisch statt.

Ein Bus würde vielen Eltern die Entscheidung einfacher machen, ihre Kinder statt nach Illertissen oder Weißenhorn nach Erolzheim oder Kirchdorf zu schicken. Um jeden Preis wollen die Altenstadter ihre Buslinie aber nicht. „Es muss preislich auf alle Fälle im Rahmen bleiben“, betonte Heike Koch, und es müssten die Teilorte angefahren werden. „Ob jemand sein Kind jeden Tag nach Altenstadt oder nach Sinningen fährt, ist für viele Eltern egal. Dann sollte die Busfahrkarte wenigstens nicht teurer sein.“

Bis zur nächsten Sitzung des Gremiums erwarten die Marktgemeinderäte substanziellere Auskünfte des Busunternehmens. Wie aus der SPD-Fraktion verlautet, wäre dann eine Mehrheit für die Einrichtung der Schulbuslinie wahrscheinlich.