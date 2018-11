Bürgerversammlung Elchinger fordern mehr Mitsprache

Elchingen / Oliver Heider

Seit vielen Jahren ergänzt in der Elchinger Bürgerversammlung ein Thema von allgemeiner Bedeutung den Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters und die Fragen der Einwohner. Am Montagabend war dies in der KSV-Halle die Vorstellung des Klimaschutz-Konzepts der Gemeinde.

Dieser Usus stieß auf Kritik. „Es bleibt keine Zeit dafür, dass der Bürger mal sagt, wo ihn der Schuh drückt“, sagte Henriette Dörschug. Nötig sei eine „Jetzt reden wir“-Veranstaltung. Eine Idee, über die Bürgermeister Joachim Eisenkolb für 2019 nachdenken will. Aber: „Wir machen keine Wirtshaus-Diskussion.“

Alles andere als eine solche war die dreieinhalbstündige Bürgerversammlung. Nach Eisenkolbs Rechenschaftsbericht (siehe Infokasten) präsentierte Martin Sailer vom Institut „B.A.U.M. Consult“ das Klimaschutz-Konzept. Viele der rund 50 Elchinger löcherten die beiden – teils sehr sachverständig – mit Fragen.

Klimaschutzkonzept Ein Dutzend Wortmeldungen gab es zum Konzept. Neben etwas Lob dominierte Skepsis: Von „Kaffeesatz-Leserei“ war die Rede, von fehlenden ÖPNV-Anreizen für Pendler, nicht vorhandenen Strom-Speichern und Nachteilen der erneuerbaren Energien. Rolf Rohde kritisierte, dass Sparpotenziale „nicht transparent“ seien – und dass Boden und Wasser keine Erwähnung fänden. Johann Wuchenauer beklagte, dass zu wenig Bürger in den Workshops waren und Mütter ihre Kids mit „Hausfrauenpanzern“ zur Kita fahren. Die Beteiligung war laut Sailer „durchschnittlich bis gut“. Der Fokus des Konzept liege auf Klimaschutz, nicht auf Boden und Wasser. Laut Eisenkolb soll das Konzept „Stück für Stück“ umgesetzt werden – mit oder ohne Klimaschutz-Manager. Darüber entscheide der Gemeinderat. Größte Herausforderung sei, „die Leute zu motivieren“. Anders Sylvia Muff, die Firmen ermutigte, Wärme abzugeben.

Bürgerbus Dass der Gemeinderat erst im Frühjahr über sein Bürgerbus-Konzept befindet, kritisierte Arthur Maile. „Ich bin der Meinung, man hätte sich das Gutachten sparen können.“ Dieses koste 2600 Euro. Eisenkolb verteidigte das Vorgehen. Detailfragen müsse ein Spezialist klären.

Feuerwehr Die Wehren im Ort finden schwer Nachwuchs. Eine Fusion der Ober- mit der Unterelchinger Feuerwehr könnte doch helfen, meint eine Frau. „Man ist zufrieden, wie es ist“, sagte Eisenkolb. Die Tageseinsatzbereitschaft sei „noch nicht dramatisch“ eingeschränkt. Und: „Zwischen den Orten haben wir keinen Standort für ein gemeinsames Gerätehaus gefunden, der bebaubar und finanzierbar war.“ Unterelchingen bekomme einen Neubau, um alle Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Gewerbesteuer Wegen hoher Verluste zahle Bosch-Rexroth „seit Jahren keine Gewerbesteuer“, wie Maile feststellte. Das ärgere ihn. Auch Wuchenauer forderte, mehr Firmen anzulocken, die Steuern zahlen. Das sei theoretisch über den Bebauungsplan möglich, sagte Eisenkolb. Aber nur, wenn die Flächen der Gemeinde gehören.

Ausbaubeiträge Kommunen müssten künftig auf Straßenausbau-Beiträge verzichten, sagte Richard Ambs. Eisenkolb: „Wir haben es schon bisher nicht so weit kommen lassen, dass wir Beiträge erheben müssen.“ Auch in Zukunft solle der Ausbau über den Gemeindehaushalt finanziert werden. „Wir werden deswegen auch nicht weniger bauen.“

Querungshilfe Aus Kostengründen liegt eine geplante Querungshilfe bei der Mittelschule auf Eis, sagte Eisenkolb zu Wuchenauer, der überdies die Resonanz auf den Pfiffibus kritisierte.

Autor Anton Aubele, der eine wissenschaftliche Arbeit über Elchingen als Buch veröffentlichen will, habe man „schlecht behandelt“, sagte Dörschug. Sie bat Eisenkolb und den Rat, die Höhe des gewährten Zuschusses (wir berichteten) zu überdenken.