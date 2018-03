Basketball Elchinger Basketballer und Fans optimistisch

Elchingen / Matthias Sauter

Die Elchinger Basketballanhänger sind in der 2. Bundesliga ProB für ihre lautstarke Unterstützung bekannt. Mit Gesängen, Trommelrhythmen und Lärminstrumenten feuern die 112 Mitglieder des Fanclubs „Die Elche“ die „ScanPlus Baskets“ bei allen Heim- und Auswärtsspielen an. Die eingefleischten Schlachtenbummler sind aber nicht nur in der Halle für ihre Mannschaft da: Mit Aktionen möchten sie sich in den kommenden Monaten zusammen mit dem Verein dafür einsetzen, dass in der Brühlhalle die Voraussetzungen für einen Spielbetrieb in der ProA geschaffen werden.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstagvormittag zeigte sich der Fanclub-Vorsitzende Marko Fritsch enttäuscht über die Entscheidung des Gemeinderats Ende Februar. Dieser hatte, wie berichtet, mit breiter Mehrheit dafür gestimmt, die Brühlhalle nicht auf ProA-Standard umzurüsten. „Das war ein schwarzer Tag für die Freunde des Basketballs“, sagte Fritsch. Er verstehe nach wie vor nicht, warum die Anträge des SV Oberelchingen und von Richard Rösch (Dorfgemeinschaft Oberelchingen) nicht behandelt wurden. Doch einen „Krieg gegen die Gemeinde“ lehne er ab. „Wir müssen uns fragen, was wir tun können, um den Verein zu unterstützen.“ Als Gastredner stellte der SVO-Vorsitzende Andreas Werther seine Planung für den Fall eines sportlichen Aufstiegs in die zweithöchste Spielklasse vor. Dabei wurde deutlich, dass zu den größten Herausforderungen die Anhebung der Zuschauer-Kapazität in der Brühlhalle von 1400 auf 1500 Plätze gehört. „In diesem Punkt wird uns die Liga keine Ausnahmegenehmigung erteilen“, sagte Werther. Er werde „mit allen Kräften daran arbeiten, die Halle auf 1500 hoch zu lupfen“. Gespräche stünden demnächst an, eine Entscheidung treffe das Landratsamt.

LED-Banden dank Spenden

Beim Thema Standkörbe strebt der Verein laut Werther eine Übergangslösung an, die allerdings nur für eine Saison gelte. Eine Verlegung des Spielfelds werde nicht zwingend erforderlich sein, hinsichtlich der Lichttechnik bemühe sich das Management um eine Ausnahmeregelung. „Somit fehlen uns nur noch die LED-Banden, die wir mit Sponsoren- und Spendengeldern finanzieren wollen“, sagte Werther. Diese seien zwingend erforderlich, da sich die Baskets an einen Zentralvermarktungsvertrag der Liga halten müssten. Werther appellierte an die 40 anwesenden Fans, „Hand in Hand mit dem Verein zu arbeiten“. „In den nächsten zwölf Monaten wollen wir die Basis schaffen, damit wir die Ausnahmen nicht mehr brauchen.“ Die Anhänger freuten sich über die Mut machenden Ausführungen des SVO-Chefs, der mit einer Spendenaktion (siehe Infobox) 80 000 Euro sammeln will. „Wir haben gute Chancen, die ProA-Lizenz zu bekommen“, sagte Werther.