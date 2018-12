Internet Elchingen: Letzte Breitband-Lücken schließen

Elchingen / Oliver Heider

Anwohner im Erlen- und Birkenweg, Mitarbeiter der Kläranlage und die Schulen in Elchingen werden aufhorchen: Sie könnten künftig schneller im Internet surfen. Den Weg dafür frei gemacht hat jedenfalls der Gemeinderat am Montagabend. Das Gremium beschloss jeweils einstimmig, die nächsten Schritte in zwei Breitband-Förderverfahren des Freistaats Bayern zu tun.

Wie Winfried Kopperschmidt von der Firma IK-T Manstorfer und Hecht erklärte, gebe es nach dem ersten geförderten Ausbau – von dem Bürger wie Unternehmen profitierten – nur wenige Bereiche, die mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit) surfen. Das habe eine erneute Markterkundung ergeben. Berücksichtigt seien dabei lediglich die Angaben der Anbieter zum Status quo – und ob diese in den nächsten 36 Monaten einen eigenwirtschaftlichen Ausbau planen. Tatsächlich verfügbare Bandbreiten spielen, wie Kopperschmidt auf Nachfrage von Richard Rösch (DGO) sagte, im Förderverfahren keine Rolle. Zu groß sei der Aufwand, diese einzeln abzufragen.

Unterversorgt ist laut Kopperschmidt neben Teilen des Birken- und Erlenwegs auch die Kläranlage. Die Grobkosten bezifferte er auf 170 000 Euro. Ob ein Anbieter tatsächlich eine Offerte abgibt, sei jedoch fraglich. Denn: Es handele sich um relativ wenige Anschlüsse, weshalb die Gewinnaussichten überschaubar sein dürften. Zudem wies Kopperschmidt darauf hin, dass es wohl mindestens drei Monate dauern dürfte, bis ein Angebot vorliegen könnte. „Hoffen wir mal, dass sich jemand meldet“, sagte Bürgermeister Joachim Eisenkolb.

Glasfaseranschluss und Wlan

Mit einer neuen Förderrichtlinie, die der bayerische Ministerrat Mitte Mai beschlossen hatte, sollen zudem Schulen in den Genuss von Glasfaseranschlüssen, besserer Infrastruktur und Bayern-Wlan kommen. Förderfähig seien auch Einrichtungen, die schon mit mehr als 30 Mbit surfen. Alle Elchinger Schulen sollen überprüft werden. Wenn Ergebnisse vorliegen, werde entschieden, wo das Breitband-Netz ausgebaut wird, heißt es seitens der Verwaltung.