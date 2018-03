Elchingen Elchingen hat keine Handhabe gegen Kiesabbau

Elchingen / CZE

Die Elchinger Gemeindeverwaltung hatte sich auf die Hinterbeine gestellt - jedoch vergebens. Die Gemeinde hat keine Handhabe gegen den Kiesabbau der Firma Wilhelm Geiger östlich der Fischerhöfe bei Langenau.

Damit müsse auch der mit dem geplanten Rohstoffabbau verbundene Schwerlastverkehr auf Gemeindestraßen und vorbei an Unterelchinger Wohngebieten geduldet werden, sagte Bürgermeister Joachim Eisenkolb kürzlich im Gemeinderat. Die beladenen Lastwagen sollen bei Oberelchingen auf die Autobahn, der Kies wird überwiegend für die Schnellbahntrasse und den A-8-Ausbau auf der Alb benötigt. Gegen die Ausweitung des Kiesabbaus hatte die Gemeinde Elchingen beim Regierungspräsidium in Tübingen Einwände erhoben - erfolglos. Später versuchte die Elchinger Verwaltung ihr Glück beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises. Wieder umsonst: Am 28. April erließ die Behörde den Planfeststellungsbeschluss für den bis 2030 befristeten Kiesabbau.

Die Gemeinde Elchingen sei nicht betroffen, habe es lapidar aus dem Landratsamt in Ulm geheißen, teilte Eisenkolb mit. "Wir sind hinten runtergefallen." Das Vorgehen der Alb-Donau-Kreis-Behörde ärgerte FWE-Rat Josef Mayer: "Die Äußerungen sind fast schon eine Unverschämtheit." Eisenkolb sekundierte: "Ich find's auch ein bisschen daneben."