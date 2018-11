Finanzen Elchingen erreicht magische Schulden-Grenze 2022

Elchingen / Oliver Heider

2022 dürfte die Gemeinde Elchingen voraussichtlich die Zehn-Millionen-Euro-Schulden-Schwelle überschreiten. Am Jahresende sollen es gar 10,76 Millionen sein – eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1152 Euro. Der Landesdurchschnitt beträgt 792 Euro. Aktuell steht Elchingen mit 2,9 Millionen in der Kreide.

Diese Kennzahlen legte Kämmerer André Lassen in der Vorberatung des Haushaltsentwurfes 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung vor. Wie er im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss erklärte, werde die Rücklage von aktuell fast sechs Millionen auf 230 000 Euro – das gesetzliche Minimum – sinken.

Die Gewerbesteuereinnahmen verharren bei 2,5 Millionen Euro pro Jahr, die Einkommenssteuereinnahmen dagegen dürften von 7,1 (2019) auf 8,4 Millionen (2022) steigen. Die Kreisumlage pendele um 5 Millionen. Folge: Die Zuführung zum Vermögenshaushalt steige stetig von 1,9 (2019) auf 3,1 Millionen (2022).

Diverse Investitionen

Schon kommendes Haushaltsjahr stehen laut Lassen diverse Investitionen an: unter anderem in die Ortskernsanierung Oberelchingen, einen neuen Versorgungs-Lkw für die Feuerwehr Ober­elchingen, Straßensanierungen und Lampen-Erneuerungen sowie Planungsleistungen für einen neuen Kindergarten in Ober­elchingen, ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Schutzbereich Ost und vieles mehr.

FWE, DGO und Eule hatten Änderungswünsche, zu denen Lassen Stellung bezog. Einig scheint sich das Gremium zu sein, den Dorfplatz in Thalfingen zu sanieren. Bei anderen Projekten gibt es Gesprächsbedarf. Weshalb gegen Bürgermeister Joachim Eisenkolbs Stimme beschlossen wurde, den Haushaltsentwurf zur Beratung an die Fraktionschefs zu verweisen.