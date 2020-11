In Senden bleibt es bei zwei verkaufsoffenen Sonntagen pro Jahr – allerdings unter anderen Vorzeichen. Einig waren sich die Stadträte in der Sitzung am Dienstag aber nicht, 22 stimmten für die Verkaufssonntage, acht dagegen.Erlaubt sind in Bayern bis zu vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr, aber...