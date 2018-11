Gesundheit Einsatz von Chlor ist in Weißenhorn vom Tisch

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Der Befall mit coliformen Bakaterien im Weißenhorner Trinkwasser ist wesentlich geringer geworden. Der Einsatz von Chlor ist vom Tisch, doch das Abkochgebot gilt vorerst weiter.

Das Abkochgebot in großen Teilen Weißenhorns gilt weiter, auch wenn die Trinkwasserproben bis auf einen Ausreißer unauffällig waren. Der Einsatz von Chlor ist aber derzeit kein Thema mehr. Im Rathaus hofft man darauf, am Donnerstag endgültig Entwarnung geben zu können.

Der Verdacht, ein verkeimter Eisen-Mangan-Filter im Pumpenhaus in Grafertshofen sei die Ursache für die coliformen Bakterien im Trinkwasser gewesen, hat sich erhärtet. Seit der Filter gereinigt und desinfiziert und das Leitungsnetz gespült wurde, waren fast sämtliche Wasserproben in Ordnung, lediglich in einer fand sich noch ein coliformer Keim. Der Grenzwert liegt bei Null. Auch deshalb möchten die beteiligten Behörden – neben der Stadtverwaltung das Gesundheitsamt und Wasserwirtschaftsamt – auf Nummer sicher gehen und weitere Beprobungen abwarten, bevor das Abkochgebot aufgehoben wird. Es ist gut möglich, dass dies am Donnerstag geschieht. „Wir sind ziemlich zuversichtlich“, hieß es gestern im Rathaus. Bis dahin bitten die Behörden die betroffene Bevölkerung in Weißenhorn um Verständnis für die Vorsichtsmaßnahme und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Das könnte dich auch interessieren: