Bestattungen Eine Million Euro: Stadt baut Aussegnungshalle

Weißenhorn / Carsten Muth

Im zweiten Anlauf hat es funktioniert: Der Weißenhorner Stadtrat hat den Bau einer neuen Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof beschlossen. Zudem soll das Friedhofsgelände in Teilen umstrukturiert werden, die Aufenthaltsqualität dort für Besucher deutlich verbessert werden. Den Bau der Halle lässt sich die Stadt einiges kosten. Voraussichtlich rund 1,1 Millionen Euro wird die Errichtung des trichterförmige Bauwerks verschlingen. Das Geld aber ist gut angelegt. Davon waren die Räte überzeugt. Schließlich beseitige die Stadt nun endlich den provisorischen Unterstand, der den Teilnehmern von Trauerfeiern so gut wie keinen Schutz vor Wind und Wetter bietet.

Im vergangenen Juni noch hatten die Räte die Verwaltung ausgebremst und den aus ihrer Sicht vorschnellen Bau des Aussegnungsgebäudes erst einmal auf Eis gelegt. Zunächst müsse die Verwaltung ein Konzept für sämtliche Friedhöfe der Stadt vorzulegen. Erst wenn dieses Konzept erstellt sei, könnte auch über den Bau einer Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof entschieden werden, hieß es zur Begründung.

Nun legte die Verwaltung zumindest schon mal ein Konzept für den Waldfriedhof vor, was die Stadträte offenbar zufriedenstellte. Konzepte für den Alten Friedhof in der Kernstadt und die Ruhestätten in den Stadtteilen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Neubau Die trichterförmige Aussegnungshalle soll in Holzbauweise errichtet werden, 50 Sitz- und rund 100 Stehplätze haben. Wie berichtet, machen sich auch die beiden Kirchengemeinden für besagten Bau stark. WÜW-Fraktionssprecher Werner Weiss lobte das Konzept. Der Neubau sei dringend erforderlich. „Die Zustände auf dem Waldfriedhof sind beschämend.“ Was Herbert Richter, SPD, ähnlich sah, aber nicht ganz so drastisch ausdrückte. Er sagte: „Die Situation ist kein Aushängeschild für unsere Stadt.“

Umbau Der Waldfriedhof soll eine zweite Urnen-Wiese bekommen, die sich an die bereits vorhandene anschließt. Die Nachfrage nach Bestattungen auf Urnen-Wiesen sei groß, sagte Claudia Graf-Rembold vom Stadtbauamt. „Doppelgräber hingegen werden kaum noch nachgefragt.“ Ähnliches gelte für Baumbestattungen. Geplant ist dennoch ein Areal „für naturnahe Bestattungen von biologisch abbaubaren Urnen unter Bäumen“. Insgesamt soll der Waldfriedhof mehr Sitzmöglichkeiten erhalten, die Wegeführung verbessert werden.

Vorschlag Lediglich Michael Schrodi (CSU) fand, dass die geplante Aussegnungshalle zu groß bemessen ist. Schließlich gebe es inzwischen auch viele anonyme Bestattungen mit relativ wenigen Teilnehmern. Schrodi schlug vor, die Stadt solle doch einen Bereich des Waldfriedhofs für Tierbestattungen ausweisen. Schließlich seien „für manchen Leute heutzutage Tiere wichtiger als Menschen.“ Eine Idee, die sowohl Bürgermeister Wolfgang Fendt als auch Ulrich Hoffmann (ÖDP) gut fanden. Hoffmann sagte: „Es lohnt sich in der Tat, darüber mal nachzudenken.“