Hommage an die Pflege Singender Pfleger begeistert im Netz

Günzburg / rei

Ein singender Pfleger aus Günzburg begeistert mit einer Hymne für seinen Berufsstand. Er hatte es sogar bis ins Finale der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ geschafft.

Im Rampenlicht stehen dieser Tage die Pflegekräfte des Klinikums Günzburg, stellvertretend für ihren ganzen Berufsstand. Dahin katapultiert hat sie ihr Kollege: Thomas Stieben. Der ist nicht nur Intensivpfleger an der Kreisklinik Günzburg, sondern auch Sänger. 2016 hat er es sogar bis ins Finale der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ geschafft.Nun hat Stieben für seine Pflege-Kollegen eine Hymne geschrieben, man kann es nicht anderes bezeichnen. „Im Herzen der Pflege brennt ewige Glut“, singt er darin etwa. „Du kannst immer auf uns zählen, egal was auch geschieht.“ Stieben thematisiert in dem Lied aber auch auch die hohe Arbeitsbelastung in der Pflege, und den Fachkräftemangel – oft arbeite man zwei Wochen am Stück ohne frei zu haben.

Das Musikvideo zu „Im Herzen der Pflege“ verbreitet sich gerade rasend schnell im Internet, Zehntausende haben es sich schon auf Facebook und Youtube angeschaut. In vielen Kommentaren dazu drücken die Menschen ihren Dank und Anerkennung für den Berufsstand aus. Der Schauplatz des Videos ist die Kreisklinik in Günzburg, der Hauptdarsteller aber nicht Thomas Stieben, sondern die Pflegekräfte. Denn neben dem Sänger standen keine Schauspieler beim Dreh vor der Kamera, sondern die Pflegerinnen und Pfleger, die auch wirklich in dem Krankenhaus arbeiten. Mit der Stimme von Stieben singen sie alle mit – und geben der Pflege damit viele Gesichter.

Eineinhalb Tage haben die Dreharbeiten in Günzburg gedauert, weitere 50 Stunden brauchte der anschließende Schnitt und die Bearbeitung, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Eine große Filmpremiere gab es dann auch – und ein Hauch von Los Angeles wehte durch Günzburg: Denn dabei wurde auch der „Pflege-Oscar ehrenhalber“ verliehen: An alle, die bei dem Video mitgewirkt haben – jedoch stellvertretend für die gesamten Pflegekräfte. Als Wertschätzung für ihre Arbeit.

Das könnte dich auch interessieren: