Geschichte Ein Stück Heimat

Kreis Neu-Ulm / Claudia Schäfer

Geschichte, das ist für Landrat Thorsten Freudenberger, selbst studierter Historiker und früherer Geschichtslehrer, keinesfalls eine verstaubte Angelegenheit. Vielmehr, so Freudenberger bei der Vorstellung des 24. Bandes der „Geschichte im Landkreis“, helfen Ereignisse aus der Vergangenheit, die eigene Gegenwart und Wege in die Zukunft besser zu verstehen. Und sie stiften „heimatliche Identität“.

Einige Beiträge in dem über hundert Seiten umfassenden Heft greifen bedeutende Jahrestage auf: So beschreibt Autor Anton Aubele eine Gedenktafel, die ein Oberfahlheimer Ehepaar zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren stiftete und die bei bisherigen Bestandsaufnahmen der Kunstdenkmäler im Kreis schlicht übersehen worden war. Pfarrer Thomas Pfundner aus Holzschwang beleuchtet in seinem Beitrag die Situation im Ulmer Winkel zum Ende des ersten Weltkriegs 1918, der folgenden Revolution und Räterepublik und stützt sich dabei auf „interessante Stimmungsbilder“ aus der Kriegschronik des damaligen Pfarrers Georg Fugel.

Mit vier Texten ist Kreisarchäologe Richard Ambs, seit Beginn Chefredakteur der Jahrbuch-Reihe, in der neuen Ausgabe vertreten. Er beschreibt den Fund spätbronzezeitlicher Gräber in der Tongrube Bellenberg und einen rätselhaften Werkzeuggriff, der im Donaukies bei Elchingen gefunden wurde.

Zwei weitere Texte in dem Band beschäftigen sich mit Erkenntnissen aus dem Nachlass des vor zwei Jahren gestorbenen Archäologen Rudolf Poppa zu Grabungen in der Bellenberger Kirche St. Peter und Paul sowie in St. Johann Baptist in Betlinshausen. Für Mariä Geburt in Altenstadt hat dies Peter Wischenbarth übernommen.

Auf die Titelseite des Jahrbuchs hat es ein Foto des Illertisser Überraschungsfunds geschafft, über den Fabian Hopfenzitz und Stefan Reuter berichten: 2017 kamen bei Grabungen in der Vöhlinstadt Reste der Badeanlage einer römischen Villa Rustica zum Vorschein. Der Fund ist älter als das römische Kastell in Kellmünz und Hopfensitz vermutet, dass die Reste der Villa in Kellmünz später als Baumaterial verwendet wurden.

Blick in den Alltag

Auch ganz alltägliche Themen aus den Alltag der Menschen finden sich im Jahrbuch: So schreibt Klara Aubele über Wetter und Ernten im späten 18. Jahrhundert und Jeanette Wischenbarth über Weidebriefe aus dem 16. Jahrhundert. Rund ein Jahr hat die Vöhringer Stadtarchivarin für die Übersetzung der in frühneuhochdeutscher Schrift verfassten Dokumente gebraucht.

Abgerundet wird das Jahrbuch vom Bericht Anton Aubeles über die wohl über einstündige Sittenpredigt eines Kapuzinerpaters 1773 vor dem Hintergrund des Großbrands der Elchinger Klosterkirche und die Betrachtung einer neu entdeckten Ölskizze von Franz Martin Kuen für die Ausmalung der im Krieg zerstörten Ulmer Wengenkirche.

Auch im kommenden Jahr, so Richard Ambs, soll es wieder ein Jahrbuch zur Geschichte im Landkreis geben, Redaktionsschluss ist im September. Neue Autoren sind herzlich willkommen.