Stadtbild Ein Park für die Vöhringer Luther-Kirche

Vöhringen / Stefan Czernin

Die Martin-Luther-Kirche in Vöhringen ist ein evangelisches Gotteshaus in bestem Sinne: ohne Schnörkel, ohne Blattgold, ohne Popanz. Ruhig und schlicht liegt das im Jahr 1934 erbaute Gebäude in der Beethovenstraße. Aber die Kirche hat schon bessere Tage gesehen, es muss einiges getan werden. An der Außenfassade und im Kirchenschiff besteht Handlungsbedarf und auch die Außenanlagen sollen neugestaltet werden, in der Beethovenstraße ein kleiner Park für die Bürger entstehen. Das erklärt Pfarrer Jochen Teuffel bei einem Rundgang.

Blickt man in die kommenden Jahre, steht als erstes die Renovierung der Außenfassade für rund 100 000 Euro im Frühjahr 2019 an. Der Putz wird ausgebessert, das Gebäude erhält einen neuen Anstrich. Ebenso sollen unter anderem die Holzfenster im Kirchturm saniert werden.

Spannendes ist für den Innenraum vorgesehen, so Teuffel, im Jahr 2020 soll dort ein Beleuchtungskonzept installiert werden. Im Kirchenschiff ist es derzeit eher düster, das gilt besonders für die Empore mit der darauf befindlichen Orgel. Die von der hölzernen Kassettendecke herabhängenden Lampen spenden eher ein trübes Licht.

Das soll sich ändern: Das große Kreuz soll ein Stück weit von der Wand abgesetzt und mit einem LED-Band hinterlegt werden, der Predigtbereich im Chorraum einen Lichtbaldachin aus 20 Messinglampen erhalten. Dazu kommen Spots für die Säulen und in der Decke, die die bisherigen Hängelampen ersetzen. „Wir machen alles mit Weißlicht“, sagt Teuffel. „Das wird keine Disco werden.“ Außerdem müsse für das Projekt bei der Landeskirche noch „Überzeugungsarbeit“ geleistet werden, damit finanzielle Fördermittel fließen. Mit 100 000 Euro ist die Neugestaltung des Innenbereichs veranschlagt. Stefan Kast aus Illerberg, der in Ulm ein Büro für Gestaltung und Innenarchitektur betreibt, hat das Konzept ausgearbeitet.

Bleibt der Außenbereich der Martin-Luther-Kirche, dem eine imposante Blutbuche ihren Stempel aufdrückt. Abgesehen davon wirkt er jedoch recht trostlos mit den Hecken, Betonmäuerchen und bröckelnden Wegen. In diesem Bereich soll sich einiges tun, ein öffentlicher Platz für die Vöhringer Bürger und Nachbarn der Kirche entstehen.

In einem Workshop hatten Gemeindemitglieder dafür schon Ideen zusammengetragen, die der Vöhringer Landschaftsarchitekt Manfred Rauh in seinen Planungen aufgriff, berichtet Pfarrer Teuffel. Der Außenbereich wird demnach zur Richard-Wagner-Straße hin geöffnet, vor dem Kircheneingang entsteht ein halbkreisförmiger Vorplatz mit Sitzmöglichkeiten. Auch der Übergang zwischen Kirche und Gemeindehaus wird neugestaltet. „Das wirkt bislang aneinander gestückelt“, sagt Teuffel. In diesem Zuge verschwinden dann auch Barrieren für ältere Menschen mit Rollatoren, Mütter mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer.

Mit 130 000 Euro rechnet Teuffel für diesen dritten Schritt der Umgestaltung der Martin-Luther-Kirche, geplant für 2021. Vor kurzem warb er im Stadtrat mit einer engagierten Rede um Unterstützung. Sein Argument: Der neue Platz kommt allen Vöhringer Bürgern zu Gute, nicht nur den Kirchgängern. „Wir wollen ein Joint-Venture zwischen Kirche und Stadt“, erklärt Teuffel.

Die Räte und Bürgermeister Karl Janson zeigten sich gegenüber dem Vorhaben offen. Auch im Sinne einer Gleichbehandlung: Bei der Sanierung der katholischen Kirche St. Martin in Illerberg hatte die Stadt die Pflasterarbeiten übernommen.

Etwas Besonderes ist in dem kleinen Park auch angedacht: Zehn Messingstelen mit Luthers Erklärungen zu den zehn Geboten. „Das sind Lebensanweisungen“, sagt Teuffel. „Kein erhobener Zeigefinder.“ Wie die Stelen finanziert werden, ist freilich offen. Teuffel: „Vielleicht machen wir ja ein Crowdfunding.“