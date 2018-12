Rat Ein Beauftragter für 13 Kommunen

Vöhringen / Stefan Czernin

„Für jede Aufgabe gibt es einen Beauftragten“, sagte Bürgermeister Karl Janson im Vöhringer Hauptausschuss. „Das ist so eine Modeerscheinung.“ Konkret ging es um einen Informationssicherheitsbeauftragten, der selbige in den Kommunen sicherstellen soll. Das Bayerische E-Government-Gesetz nimmt Städte und Gemeinden in dieser Angelegenheit in die Pflicht. Um Geld zu sparen, haben sich im Landkreis Neu-Ulm 13 Kommunen – darunter Bellenberg, Illertissen und Weißenhorn – zusammengeschlossen, um einen Zweckverband zu gründen.

Die Federführung hat der Landkreis übernommen. Er schreibt die Vollzeit-Stelle aus und regelt die Aufgaben, Befugnisse und die Kostenteilung. Auf Vöhringen wird ein jährlicher Kostenanteil von 4000 bis 5000 Euro zukommen, hieß es.