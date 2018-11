Soziales Ein Abend voller Herzlichkeit

Das Rückgrat des Benefiz-Abends von „Heart for life“ im Sendener Bürgerhaus: Die versammelten Köche in der Bürgerhaus-Küche. Und die zahlreichen Gästen ließen sich die Speisen dann auch schmecken, wie das Foto rechts zeigt. © Foto: Sonja Fiedler

Sonja Fiedler

Roter Teppich und blitzende Kronleuchter: am Samstagabend ist es stilvoll zugegangen im Sendener Bürgerhaus. Der Verein „Heart for Life“ empfing seine Gäste bei der Spendengala zu Gunsten kranker und bedürftiger Menschen mit großem Bahnhof. Und die Gäste strömten reichlich: Schon zwei Tage vor der Veranstaltung hieß es auf der Facebook-Seite des Vereins über die Gala: „Sorry! Ausverkauft“.

Eröffnet wurde der Abend von Schauspieler und Schlagersänger Tom Barcal, der schon in TV-Serien wie beispielsweise „Tatort“ oder der „Lindenstraße“ zu sehen war, mit dem Song „Ich bin nur für dich auf Erden.“ Der Künstler habe für die Gala in Senden extra einen Termin beim Fernsehsender RTL abgesagt, sagte Gala-Initiatorin und Vereinsvorsitzende Carola Lo Cicero aus Senden. Er sei ein „Herzensmensch“ – ein Begriff, der sich durch den ganzen Abend zog.

Schlag auf Schlag ging es im Programm. Sänger, Tänzer und Musiker wechselten sich auf der Bühne im Großen Saal ab, etwa der 16-jährige Geiger Noah, der virtuos Popsongs zum Besten gab, Bauchredner Matthias Erbe mit seinem Affen Loui oder Sängerin Jenifer Brening aus Lauingen, die in diesem Jahr schon San Marino beim Eurovision Song Contest vertreten hatte. In der Pause konnten sich die Gäste am Buffet warme und kalte Speisen schmecken lassen, die Köche wie Karl-Heinz Drews aus München und Christoph Reich aus Remchingen zubereitet hatten.

Zwischen den Show-Acts wurden mehrere Spendenschecks übergeben: So gingen 5000 Euro, die eine Besucherin als Abfindung von ihrer Firma bekommen hatte, an „Heart for Life“. Der Verein selber überreichte Schecks an Privatleute und soziale Projekte, unter anderem 300 Euro an die Eltern der fünfjährigen Luana, die wegen einer Nervenerkrankung im Rollstuhl sitzt, für ein behindertengerechtes Auto. Das Wohnzimmerkonzert der Band Qunstwerk wurde für 1000 Euro an den Meistbietenden versteigert. Für 3000 Euro kam ein Grillabend für 15 Personen mit „Grillkurs, Messer, Grill, Bürgermeister am Grill, Sänger und DJ“ unter den Hammer – alles zu Gunsten des Vereins „Heart for Life“.

Schirmherr Raphael Bögge, Bürgermeister von Senden, zollte der Vereinsvorsitzenden Carola Lo Cicero „allergrößten Respekt“ für das, was sie jeden Tag leiste. „Sie ist eine wahre Powerfrau.“ Im kommenden Jahr wolle er versuchen, einen Büroraum für den Verein zu finden.

Landrat: Vorbildlich

Dies sei „ein Abend, der sehr viel mit Herz und Menschlichkeit zu tun hat“, sagte der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger. Es gäbe viele Menschen, die finanzielle Hilfe benötigten, „aber die menschliche Unterstützung können wir uns nur gegenseitig geben“. Dies leiste der Verein „Heart for Life“ vorbildlich.

„Heute ist ein Abend zum Feiern, für ein wunderbares Miteinander und viel Menschlichkeit.“ Organisatorin Carola Lo Cicero bedankte sich sichtlich gerührt bei ihren Teammitgliedern, bei allen Engagierten und bei den zahlreichen Gästen im Sendener Bürgerhaus: „Danke, dass ihr euer Herz habt sprechen lassen.“