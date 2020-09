Es ist 9 Uhr morgens in Witzighausen, im Dorfladen bildet sich vor der Theke schon eine Schlange mit Kunden. Drei Kaffee mit Milch und Zucker zum Mitnehmen bestellt ein junger Mann in Arbeitskleidung. „Grüßen Sie Ihre Schwiegermutter“, sagt Geschäftsführerin Sabine Penski, als sie ihm die Be...