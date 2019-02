Justiz Donaucenter: Eigentümer verklagten Stadt Neu-Ulm

Neu-Ulm / Niko Dirner

Sie haben gezahlt, wollen aber jetzt Geld zurück: Zwei Frauen und drei Männer, denen Gewerbeflächen im Neu-Ulmer Donaucenter gehören, haben die Stadt Neu-Ulm verklagt. Sie wollen am Freitag vom Verwaltungsgericht Augsburg festgestellt haben, dass der von ihnen geforderte Ausgleichsbetrag falsch berechnet wurde. Es geht um Beträge zwischen 1800 und 10 900 Euro. Die Stadt hat das Geld gefordert für die angenommene Wertsteigerung des Grundstücks, auf dem das Wohn- und Geschäftshaus steht.

Unstrittig ist immerhin, dass es diese Wertsteigerung gegeben hat. 1993 bereits hatte die Stadtverwaltung den Großteil der Innenstadt zum Sanierungsgebiet erklärt und einiges verändert: Petrusplatz und Maxplatz wurden vom Verkehr befreit, Straßen umgebaut. Die Stadt sagt, der Grund, auf welchem das Donaucenter steht, sei deshalb nun 450 000 Euro mehr wert. Ihren Anteilen gemäß wurden die Eigentümer dafür „abgeschöpft“, bezahlt werden musste sofort.

Anwalt: Ansatz ist falsch

Die Kläger sagen nun, die errechneten Ausgleichsbeträge seien „aufgrund einer fragwürdigen Bewertung“ zustande gekommen. „Aus unserer Sicht ist der ganze Ansatz falsch“, konkretisiert Kläger-Anwalt Othmar Hagen. In die Bewertung einer Immobilie müssten nicht nur das veränderte Umfeld oder die verbesserte Erschließung einfließen, sondern auch die Lage oder das Niveau des örtlichen Immobilienmarktes. Hagen sagte, er habe Großes vor: Das etablierte „Ulmer Modell“ zur Berechnung von Ausgleichsbeiträgen zu kippen.

Sollte das klappen, müssten in Neu-Ulm hunderte von Abrechnungen neu gefasst werden. Offenbar haben alle anderen Eigentümer im Sanierungsgebiet, die von Wertsteigerungen profitieren, die Forderungen der Stadt erfüllt. Mit einer „Zuckerbrotpolitik“, sagt Hagen: Die Stadt biete an, auf Zinsen zu verzichten, schlage eine Abschlussvereinbarung vor, und komme so zum Ziel.

Ausnahme: Seine fünf Mandanten, denen Gewerbeeinheiten im zweiten Stock des Centers gehören und die anteilig Miteigentümer des Grundstücks sind. Der Prozess startet um 9 Uhr.