Die Initiative Pro Vöhringen auf den Barrikaden, 2011 ein NPD-Parteitag im Kulturzentrum und Kotbriefe in den Postkästen von Bürgermeister und Stadträten Ende 2015: In den vergangenen Jahren hatten Gegner des Moschee-Projekts immer wieder für Aufregung in Vöhringen gesorgt. „Das Thema i...