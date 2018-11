Verkehr Die Ostspange lebt noch

Niko Dirner

Vor 13 Jahren, das wurde am Dienstag im Sendener Stadtrat deutlich, hat die Kommune eine große Chance verspielt. Damals, so berichtete es der damals schon federführend involvierte Verkehrsplaner Michael Preuß von Modus Consult in Neu-Ulm, war der Bau einer Osttangente greifbar nahe. Trassen seien damals untersucht worden, es gab grünes Licht der Behörden für einen B-28-Anschluss. Doch aus Gründen, die er nicht kenne, sei das Projekt damals nicht weiterverfolgt worden. „Das wäre ein Befreiungsschlag gewesen.“

Diesen Befreiungsschlag hat Senden also weiter vor sich. Es geht um die Frage, wie der jetzt schon starke und bis 2034 etwa wegen neuer Wohn- und Gewerbegebiete um 14 Prozent zunehmende Verkehr in der Stadt, um die Stadt gelenkt werden soll. Nur so, machte Preuß bei der Vorstellung seines neuen Verkehrskonzeptes deutlich, könne etwas „Luft“ geschaffen werden, um die Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten; und um sie aufwerten zu können, ohne die Erreichbarkeit zu schmälern. Die Osttangente, die im Süden zwischen Wullenstetten und Witzighausen an der Staatsstraße 2019 ansetzen und dann im Norden an die B28 oder die NU3 anschließen würde, sei hierfür „die wirkmächtigste Lösung“. Diese könne in 24 Stunden bis zu 10 000 Fahrzeuge aufnehmen.

Allerdings wäre dieser Bypass kein Allheilmittel. Parallel sollten die Straßen im Sendener Norden, wo sich der Verkehr im und ums Handelszentrum ballt, ausgebaut werden. Wofür ja kommendes Jahr mit dem Umbau der Kreuzung Königsberger Straße/Berliner Straße begonnen wird. Zudem sollte der ÖPNV gestärkt werden, etwa mit einer besseren Verbindung zwischen dem Norden, Innenstadt und Bahnhof. Zudem gelte es, ein Parkleitsystem einzuführen und Lücken im Radwegenetz zu schließen.

Radler weiter stärken

Der Verband ADFC habe hier mit seinem Konzept gute Vorarbeit geleitet, doch eine umfassende Studie fehle. Um weiteres Expertenwissen und vielleicht Fördermittel einzuwerben, wolle Senden, wie Weißenhorn der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beitreten. So Bürgermeister Raphael Bögge, nachdem Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) das vorgeschlagen hatte.

Generell betonten die Stadträte, Senden könne nicht auf die Osttangente warten, die vielleicht in 10 bis 15 Jahre komme. Oder vielleicht auch nie, weil die Grundstücke nicht zu bekommen sind, oder die Stadt nicht das Geld hat. Helmut Meisel (Grüne) ging am weitesten: „Das ist absurd, eine Utopie.“ Die Stadt müsse irgendwann mal die Planungen wiederaufnehmen, erwiderte Rainer Strobl (CSU), es gebe keinen anderen Weg: „Wir können die Baggerseen nicht überbrücken und Senden nicht untertunneln.“

Bernd Bachmann (SPD) und andere forderten, das Bus-Netz auszubauen, Strobl sprach auch hier Klartext: „Der ÖPNV in Senden ist grauenhaft, der Pfiffibus ein Rohrkrepierer.“ Warum nicht einen Shuttle-Bus zwischen dem Norden und Innenstadt sowie Bahnhof einrichten, regte Theo Walder (CSU) an. Da könnten Handel und Gewerbe mitzahlen.

Schäfer-Rudolf sagte, sie hoffe auf Entlastung dank geplanter neuer Parkplätze am Bahnhof. Bögge fasste zusammen: Es bedürfe vieler kleiner Schritte, um dem Verkehr Herr zu werden.