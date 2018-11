Nahversorgung Die neue Tante Emma im Zwiespalt

Biberachzell / Josefin Roggenbuck

Dorfläden sind im Kommen: Doch das Konzept von der Nahversorgung im Tante Emma Laden ist im Weißenhorner Stadtteil Biberachzell nicht aufgegangen. Im Juni 2017 eröffnete Jürgen Altmann dort seinen Laden. Kunden konnten Zucker, Mehl und Kaffee, aber auch Reinigungsmittel und Windeln direkt vor Ort einkaufen. Das wird sich ab dem 1. Dezember ändern. Denn an den Wochentagen bleibt der Dorfladen künftig geschlossen. Um Butter, Milch oder Nudeln einzukaufen, müssen die Biberachzeller wieder ins fünf Kilometer entfernte Weißenhorn fahren.

Es lohne sich nicht mehr, teilt Jürgen Altmann auf Facebook mit. „Der Plan, die Leute hier auf dem Land flexibler und unabhängiger von der Stadt zu machen, ging nicht auf“, bestätigt der Kleinunternehmer auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE. Näher wollte er nicht auf seine Gründe eingehen, teilt aber noch mit, dass er den Laden sonnabends weiterhin für den Verkauf von Backwaren öffnen werde.

Überrascht von der bevorstehenden Beinahe-Schließung ist der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt. Er bedauert den Schritt des Dorfladen-Betreibers. „Zum Dorf gehört eine Feuerwehr, ein Musik- und Schützenverein, aber eben auch ein Dorfladen“, sagt er. Wahrscheinlich sei der Zulauf nicht so stark gewesen wie erwartet, mutmaßt Fendt. Seinen Erfahrungen nach würden die Dorfbewohner ihren Wocheneinkauf im Supermarkt erledigen. Nur für ein, zwei Sachen, die sie vergessen haben, würden sie in einen Dorfladen gehen. Im Interesse der Dorfbewohner könne er aber nur jeden ermutigen, solche Läden vor Ort zu unterstützen.

Ein Dorfladen von Bürgern für Bürger, wie er derzeit in Bermaringen im Alb-Donau-Kreis in Planung ist, scheint da eine Idee zu sein. Dort planen drei Frauen ihren „Dorfladen für Alle“, der in Form einer haftungsbeschränkten Unternehmensgesellschaft (UG) umgesetzt werden soll. Die Dorfbewohner können Gesellschafteranteile mit einem Mindestpreis von je 200 Euro erwerben, dadurch soll die Anschubfinanzierung für den Umbau, erste Waren sowie das Kühlregal gewährleistet werden.

Solch ein „Bürgerladen“ schaffe zwar eine gewisse Identifizierung der Dorfbewohner und Anteilseigner mit ihrem Laden, doch käme es nicht nur darauf an, sagt Wolfgang Gröll. Er ist selbstständiger Unternehmer und hat sich auf die Beratung von Dorfläden spezialisiert. Gröll sagt: „Die Frustrationstoleranz der Kunden ist in diesen Fällen lediglich etwas größer.“

Das Erfolgsrezept verortet er an anderer Stelle. Es gehe um ständige Neuerfindung. Der Betreiber müsse sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen und auf Regionalität setzen. Hausgemachte Salate, Produkte aus der Region oder selbstgebackene Kuchen sind gute Beispiele, sagt der Dorfladen-Berater. Damit würde der Laden sich von den Supermärkten abgrenzen und eine Nähe zum Kunden schaffen.

Diese Nähe hat der Dorfladen in Hörvelsingen im Alb-Donau-Kreis hergestellt. Zum zehnjährigen Bestehen verkündeten die Verantwortlichen das beste Geschäftsergebnis seit Bestehen, einen Gewinn von 3272 Euro. So rosig waren die Zeiten nicht immer: Auf anfängliche Begeisterung folgte im zweiten Jahr Ernüchterung. Geschickte Initiativen, finanzielle Unterstützung der Stadt und Sonderaktionen belebten den Laden wieder. Jetzt diene er nicht nur der Nahversorgung, sondern erfülle auch eine soziale Funktion, betont Aufsichtsratsvorsitzender Georg Unseld. Die Kunden kämen, weil sie das Besondere suchen. Nicht nur, weil sie die Milch vergessen haben.