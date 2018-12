Soziales Die neue „Stimme der Familien“

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Die Liste der Ehrenämter, die Ullrich Hoffmann bekleidet, ist lang. Der 56-jährige sitzt für die ÖDP im Weißenhorner Stadtrat, er ist Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins, Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung, Beiratsvorsitzender der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis und Präses der KAB Senden. Seit dem 13. Oktober ist ein weiteres Amt dazu gekommen: Präsident des Katholischen Familienbundes. Seit seiner Wahl steht er einem der fünf großen familienpolitischen Verbände auf Bundesebene vor, sitzt im Zentralrat der Katholiken und unterstützt die Arbeit der Rentenkommission der Bundesregierung – Hoffmann bewegt sich auf bundespolitischem Parkett. Im Februar steht ein Treffen mit der Bundeskanzlerin an.

Seine Meinung zu aktuellen sozial- und familienpolitischen Themen ist gefragt: Die „Welt“ veröffentlichte kürzlich einen Gastkommentar Hoffmanns zum Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn, Kinderlose mehr in die Renten- und Pflegekassen einzahlen zu lassen. Tenor: Spahn habe im Grundsatz recht, trage mit seiner Idee aber zur Spaltung der Gesellschaft bei. Ein „Rumdoktern“ im alten, seiner Ansicht nach nicht zukunftsfähigen System, könne nicht genügen: „Wir brauchen eine Gerechtigkeitsdebatte in der Sozialversicherung.“

Für seinen Schritt auf die politische Bühne hat Hoffmann den Vorsitz der deutschen Arbeitsgemeinschaft Katholische Familienbildung (AKF) aufgegeben. Dieser Verband für Familienbildung und Familienpastoral sei nicht so bekannt, die Arbeit dort aber „umso intensiver“. Eigentlich, so Hoffmann, habe er jetzt als Präsident des Katholischen Familienbundes mehr Zeit, doch sei die Arbeit „spontaner“ geworden. Schließlich werde sein Verband oft um eine Meinung gefragt, wenn ein sozialpolitisches Thema hochkoche. „Da genieße ich es dann schon sehr, einen Öffentlichkeitsreferenten zu haben.“

In seiner neuen Aufgabe könne er Seelsorge, Familienpolitik und seine Erfahrungen als Familientherapeut als eine „Stimme der Familien“ gut verbinden, sagt Hoffmann. Wobei er sich eher als beruhigende, mahnende Stimme verstehe – politisch, aber überparteilich. Gerade in Zeiten, in denen Politik unberechenbarer werde, wolle er für eine „Debattenkultur“ werben, für ein „Miteinander“, das gute Lösungen über schnelle und einfache Antworten stelle: „Demokratie ist einfach nicht einfach.“

Die Rolle des Katholischen Familienbunds sieht Hoffmann nicht nur darin, Familien in der Gesellschaft zu stärken. Er wolle sich auch dafür einsetzen, dass die Kirche ihre gesellschaftliche Rolle wahrnehme, sagt Hoffmann. Das könne gelingen, weil der Familienbund „nicht Teil der Hierarchie der Kirche“ sei und auch nicht deren politisches Sprachrohr: „Wir sind eher die politische Stimme des Laienkatholizismus.“ Auch auf die Ökumene setzt Hoffman: Sie sei „sehr wichtig für die Zukunft“.