Historie Die Geschichte von Illerzell füllt fast 400 Buchseiten

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Nun hat auch Illerzell eine Ortschronik. Aus geplanten 200 sind 384 Seiten geworden, denn die Geschichte des Dorfs reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Christoph Konrad aus Weißenhorn, bei dem die Fäden zusammenliefen, stellte das Werk im Gasthaus „Zum Brückle“ vor.

„Oh, Illerzell, wie schön bist du“, sangen etwa die örtlichen Fußballer im Bus, wenn sie von den Auswärtsspielen mit zwei Punkten im Gepäck auf der mit Schlaglöchern übersäte Ortsstraße heimkehrten. Vor 60 Jahren hatten die Kicker nach zehnjähriger Pause wieder den Aufstieg in die A-Klasse geschafft.

Die Vereine sind auch heute das Herz des Dorfs. Auf ihre Spuren und denen der Vorfahren hat sich Theo Span begeben. „Ich sollte eigentlich alte Bilder sammeln, aber es packte mich das Fieber eines Goldgräbers.“

So legte die Trachtenkapelle Illerzell den Grundstein zur Partnerschaft zwischen Vizille in Südfrankreich und Vöhringen. Der Ursprung liegt in den freundschaftlichen Beziehungen zwischen der inzwischen aufgelösten Bergmannkapelle in La Mure.

Die Iller ist ein weiterer Teil in der Ortsgeschichte. „Illerzell gibt es nicht wegen, sondern trotz der Iller“, stellte Bürgermeister Karl Janson fest. Das Dorf wurde regelmäßig von Hochwassern, Überschwemmungen und vom hohen Grundwasserstand geplagt. Mit dem Fluss und seinen Veränderungen befasst sich Ulrich Müller in der Chronik. Doch dank der Iller kam in etlichen Haushalten oft Fisch auf den Tisch. Illerzell hatte den Ruf eines Schwarzfischer-Dorfes. Es wurde gemunkelt, dass jeder Mann einen „Schlaufendraht“ im Geldbeutel habe; ein dünner, zu einer Schlaufe gedrehter Messingdraht.

Industrie und Gewerbe waren in Illerzell nicht viel vorhanden. Es gab eine Gastwirtschaft, etliche Flaschenbierhandlungen, ein kleines Lebensmittelgeschäft. Arbeit fanden die Dorfbewohner auswärts. Nicht wenige radelten täglich den Wieland-Kanal entlang zur Firma Wieland. Der Vöhringer Autor Peter Wischenbarth hat sich mit diesem Thema befasst. Seine Frau Jeanette zeichnet die Spuren der Kriegsteilnehmer aus dem Dorf nach.

Der Bereich Schule nahm in Illerzell eine rasante Entwicklung. 1874 wurde das erste Schulhaus gebaut. Es kamen Lehrer-Wohnungen dazu. Ab Mai 1961 wurde die Schule zweiklassig geführt, sechs Jahre später aufgelöst und in Vöhringen integriert. 1973 bekam Vöhringen ein Gymnasium. Die Unterrichtsräume der 108 Schüler waren auf drei Schulen verteilt. Schließlich ging 1981 das am nördlichen Ortsrand von Illerzell errichtete Illertal-Gymnasium in Betrieb. Der ehemalige Rektor Hellmuth Mößle zeichnete den Werdegang nach.

Das Illerzeller Schloss, von dem nur wenige wissen, behandelt Historikerin Anke Sczesny (Augsburg) in der Chronik.