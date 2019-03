Fasnet Der Umzug in Straß ist launig und familiär

Straß / Michael Seefelder

Spaß, Partymusik und 15 bunte Gruppen: Beim 16. Faschingsumzug in Straß ging es gewohnt launig und familiär entspannt zu. Im Dachsweg setzte sich der Umzug, der von der Faschingsabteilung des FC Straß – den „Bixa-Öffner“ – angeführt wurde, in Bewegung und schlängelte sich vorbei an feiernden Zuschauern durch den Ort. Dabei gab es unter anderem Charlie Chaplins zu bestaunen, die Leibier Bienen machten das Volksbegehren Artenschutz zum Thema, und die Lumpenkapelle Fahlheim heizte den Besuchern am Straßenrand musikalisch ein.

Auch die hatten sich einiges einfallen lassen: Neben Rastafari und Bären feierten biertrinkende Nonnen. Viele Schaulustige hatten sich an der Ilgstraße eingefunden, wo bereits vor Beginn des Umzugs Bässe aus den Boxen wummerten. Wie Florian Hank, Leiter der Faschingsabteilung des FC Straß, betonte, werde der Umzug bewusst klein gehalten. „Es soll örtlich kompakt sein.“ Unter den Umzugsgruppen vertreten seien vor allem Straßer Cliquen. Weiter ging die Sause dann noch im Anschluss im Kupferdach bei der „After-Umzugs-Party“