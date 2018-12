Unternehmen Der singende Kellner legt die Weste ab

Das bisher unveröffentlichte Foto zeigt Helmut Schmidt in den 70ern in Ulm. Santino Passarelli (nicht auf dem Bild) hatte ihm eine Cola serviert. © Foto: Privat

Niko Dirner

Schon gut eine Stunde dauert das Gespräch mit Santino Passarelli, da fällt ihm plötzlich noch eine Anekdote ein. Eine kleine Geschichte, die alles perfekt verdeutlicht: seinen Arbeitsethos, sein Qualitätsverständnis, seinen Charme und seinen Witz: Ein Pärchen überlegt draußen vor der Karte hin und her. Touristen. Sie will Käs­spätzle. Was typisch Schwäbisches halt. Er ist der Meinung, bei einem Italiener sei dieser Klassiker nicht wirklich gut zu bekommen. Passarelli macht ein Angebot: Munden die Käs­spätzle nicht, sind sie gratis. Und siehe da: Die Frau isst den Teller blitzeblank und ist begeistert. Passarellis Reaktion: „Die Käs­spätzle musste sie trotzdem nicht bezahlen. Nur den Salat.“

Überzeugt von seiner Küche. Den Menschen zugewandt. Und mit einer einnehmenden Eleganz ausgestattet. Ja, so ist er, der Wirt des Lokals „Vier Jahreszeiten“ in Senden – das natürlich auch Pizza und Pasta bietet, aber bekannt ist vor allem für seine gutbürgerliche Küche. Allerdings nicht mehr lange: Am 22. Dezember gehen der Gastronom, 60, und seine Frau Ingrid, 66, in den Ruhestand, schließen das Restaurant hinter sich zu. Um einen Artikel hat Passarelli selbst gebeten: „Wir wollen uns bedanken bei allen Stammgästen für die jahrelange Treue.“ Eine Bindung, die tatsächlich so eng ist, dass sie schon viele Ortswechsel mitgemacht hat.

Manche kennen den gebürtigen Italiener (aus Cutro in Kalabrien) schon seit seiner Zeit als Aushilfskeller in der Donauhalle bei dem legendären und kürzlich verstorbenen Walter Allinger. Passarellis Mutter hatte dort, nachdem sie 1971 mit ihren fünf Kindern dem Ehemann nach Ulm gefolgt war, als Küchenhilfe angefangen.

Der Bub, 13 Jahre alt, lief mit, verrichtete kleine Arbeiten: „Aschenbecher putzen und so weiter.“ Schon damals wurde ihm klar, dass er Kellner werden wollte. Er probierte es wegen der unregelmäßigen Arbeitszeiten in der Gastronomie ein halbes Jahr als Lehrling in einer Söflinger Autowerkstatt, schmiss dann aber hin. Walter Allinger nahm den 16-Jährigen wieder auf und unter seine Fittiche. Nach zwei Jahren Lehre bei Service-Chef Edi Stüttler – „für mich der beste Kellner überhaupt“ – legte Passarelli die Gesellenprüfung ab. Sein erster Job danach war das „Amalfi“, die erste Pizzeria in Senden. Vor allem, um Geld zu verdienen. Doch ihm fehlte die Herausforderung, das Flambieren, Tranchieren, Servieren. Mit 18 Jahren ergab sich die nächste Chance, wieder von Allinger eingefädelt: Restaurant-Leitung im City-Kur-Hotel in Bad Kissingen. Zwar dauerte sein Einsatz dort nur die Sommersaison 1977, weil das Haus schließen musste. Aber das Zeugnis der Direktorin hält Passarelli heute noch in Ehren, wird er doch als zuverlässig, ehrlich und strebsam beschrieben.

Nun war der Schritt in die Selbstständigkeit nicht mehr weit. Passarelli war dabei, als 1979 im historischen Gasthaus Krone in der Ulmer Altstadt der „Grillparzer“ eröffnet wurde. Zwei Jahre später übernahm er das Gasthaus „Hoher Berg“ in Gögglingen, 1984 öffnete der „Alpenhof“ in Senden mit Passarelli an der Spitze, 1990 folgte das Hotel „Grüner Baum“ in Wiblingen. Ab 1999 bewirtete er in der „Ratsstube“ in Senden. Und seit 2000 führt er mit seiner Frau Ingrid – die bekannt ist für ihre Soßen – das „Vier Jahreszeiten“, ein Restaurant mit Hotel an der Kemptener Straße in Senden.

Bestellungen aufnehmen, Getränke und Speisen an den Tisch bringen, parlieren: Der Kontakt mit den Gästen ist bis heute Passarellis Metier, seine Kellnerweste sein Markenzeichen. Und, dass er fast immer ein Lied – gerne ein italienisches – auf den Lippen hat. Der „singende Kellner“ ist einer seiner Spitznamen, auch „Charlie Chaplin“ wurde er schon gerufen, erzählt der Gastronom. Zum guten Service kam eine gute Küche, betont Passarelli, der auch selbst am Herd gestanden hat. Zuletzt aber hat er diesen Bereich einem angestellten Koch überlassen – „denn in der Küche verlernt man das Schwätza“ – , aber weiterhin die Qualität vorgegeben, etwa beim Einkauf: „Die Leute kommen gerne, weil sie wissen, hier gibt es gutes Essen.“ Legendär etwa ist sein Zwiebelrostbraten oder das Pfannenbrätle.

Trotzdem, jetzt das Ende? Das Lokal gehört inzwischen einem seiner Söhne, der will es verpachten. Passarelli zieht Bilanz: „Gastronomie ist was Wunderbares, was Schönes. Und mir war nie etwas zuviel. Wenn ich was gemacht habe, habe ich es richtig gemacht, mit Freude, mit Leidenschaft.“ Aber man habe in dieser Branche wenig Privatleben. „Irgendwann haben alle Freunde die Nase voll.“ Darum will er sich jetzt kümmern. Mehr für die vier Kinder da sein. Neue Hobbys hat er nicht geplant, sein Teakwondo-Training will er beibehalten.

„Vielleicht mache ich doch noch was Kleines“, überlegt Passarelli laut. „Ohne mich!“, betont seine Frau Ingrid und lacht.