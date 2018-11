Weihnachtsmarkt Der Nikolaus kommt ins Hüttendorf

Senden / Sonja Fiedler

Es ist inzwischen schon gute Tradition: Zum neunten Mal lädt die Rot-Kreuz-Wasserwacht am kommenden Wochenende zum Weihnachtsmarkt am Waldsee ein. In Kooperation mit den Sendener Vereinen entsteht am Wasser ein Hüttendorf mit 17 Ausstellern.

Vor dem adventlichen Fest steht jedoch noch viel Arbeit an: Die Hütten, die in der Webereihalle lagern, müssen verladen, zum Waldsee gefahren und dort aufgebaut werden. Hilfe bekommt die Wasserwacht dabei von der Feuerwehr Senden, sagt Wasserwacht-Vorsitzender Alfons Sailer. Neu sei, dass die Wasserretter die Hütten heuer vom Bürgerverein Unteres Illertal übernommen hätten, der sich auf sein Engagement bei der Sendener Tafel konzentrieren wolle. „Andere Vereine können die Hütten aber bei uns ausleihen, wenn sie sie brauchen“, sagt Sailer weiter. In diesen Hütten bieten die Aussteller ihre Waren an.

Auch viele Privatpersonen werden dabei sein und Handgearbeitetes anbieten. Für die Kinder ist ein Geschichtenzelt aufgebaut, in dem Freiwillige der „Aktion Leselust“ mehrmals täglich zur Vorlesezeit einladen.

Auch Musikgruppen sind zu Gast: Samstag um 16 Uhr spielt das Jugendorchester der Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg, das Bläserensemble ist am Sonntag um 17.30 Uhr zu hören. Samstag um 18 Uhr erwartet die Besucher das Bläserquintett von St. Michael in Vöhringen. Ein Nikolaus wird am Samstag um 17.30 Uhr vorbeischauen. „Wir hoffen auf ein herrlich winterliches Wetter und vielleicht sogar einen schneegepuderten Wald rund um den See“, sagt Sailer.

Info Der Weihnachtsmarkt am Waldsee findet Samstag, 1. Dezember, von 13.30 bis 20.30 Uhr sowie am Sonntag, 2. Dezember, von 11.30 bis 19 Uhr statt.