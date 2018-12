Illertissen Der kanadische Tausendsassa

Illertissen / Martin Dambacher

Als der aus Kanada stammende David Blair Ende 2013 über den großen Teich nach Europa kam, war der heutige „Projekt Gastraum“ noch das Gotteshaus der evangelischen Kirchengemeinde Illertissen. Nun bot die außergewöhnliche Location den passenden Raum für einen Abend voller mitreißender Musik. Der aus der TV-Sendung „The Voice of Germany“ bekannte Singer-Songwriter überzeugte mit Gitarre, Klavier, Stimme und mit Charisma und Entertainer-Qualitäten. Mit „Willkommen in Kirche“ und „Ich bin als Weihnachtsbaum gekleidet“ hatte er dank sympathischem Sprachmix aus Deutsch und Englisch die ersten Lacher gleich auf seiner Seite.

Auch sein Rückblick auf die olympischen Winterspiele 2010 in seiner Heimatstadt Vancouver brachte das Publikum zum Schmunzeln – denn dank seines dem kanadischen Eishockey-Teams gewidmeten Hit „Stronger Higher Faster“ fühle er sich ein wenig mitverantwortlich für den 4:1-Finalsieg gegen die USA. Dass Blair nach eigenen Aussagen früher schüchtern war und nicht auf die Bühne wollte, mochte man dem Energiebündel kaum glauben. Beim Stück „When I think of you“ bezog er das Publikum mit rhythmischen Klatsch­übungen gekonnt mit ein. Den stimmungsvollen Abschluss des gelungenen Konzertabends bildete das mit der Illertisser Sängerin Mara Notz gemeinsam interpretierte „Last Christmas“, was die Spontanität des Kanadiers erneut unterstrich – denn kennengelernt auf einer Hochzeit vor drei Wochen, wurde das Duett der beiden kurzerhand ausgemacht und einstudiert.