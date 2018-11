Wald Der Fichte wird es zu heiß

Kreis Neu-Ulm / Sonja Fiedler

Es sieht nicht gut aus für die heimische Fichte: Das stellte Forstdirektor Axel Heiß vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach bei der Jahresversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm (FBG) eindringlich dar.

Heute stünden vier Prozent des bayerischen Fichtenvorkommens in Gebieten mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von über 8,42 Grad. „Da kommt die Fichte an ihre Grenzen.“ Steigen die Temperaturen wie erwartet an, könnte dies im Jahr 2100 schon 75 Prozent des Fichtenvorkommens in Bayern betreffen. „Und das ist nicht einmal ein pessimistisches Szenario.“

Heiß appellierte an die Waldbesitzer, diese Information im Hinterkopf zu behalten und Mischbestände zu schaffen: „Wir planen für spätere Generationen.“ Alternativen der Zukunft könnten Weißtanne, Douglasie und Schwarzkiefer sein.

Der heiße Sommer habe in diesem Jahr zu großen Problemen geführt, sagte Vereinsvorsitzender Josef Mack. „Der Borkenkäferbefall hat ordentlich zugenommen.“ Im Vergleich zu anderen bayerischen Regionen sei aber noch alles im Rahmen. Käferholz wurde 2018 mit Abschlägen von 20 bis 30 Euro pro Festmeter verwertet, berichtete der forstliche Berater Peter Schaffner. Noch immer würden Käfer- und Sturmholzmengen den Holzmarkt belasten. Allgemein sei der Holzabsatz in Deutschland aber dank der Bauwirtschaft relativ gut.

Die Schnittholzpreise seien höher gewesen als im Vorjahr. Viele Sägewerke könnten wegen des Fachkräftemangels jedoch nicht so viel Holz verarbeiten, wie sie wollten, sagte Mack.

Insgesamt habe die Neu-Ulmer FBG im letzten Geschäftsjahr rund 42 Festmeter Holz verkauft, berichtete Geschäftsführer Michael Kölbl. Beim Laubholz waren dies vor allem Eiche und Esche. 150 000 Pflanzen hätten die Waldbesitzer gesetzt, darunter mehr als 43 000 Eichen. „Da haben sie sehr viel investiert.“ Der Nadelbaumanteil sei mit 22,6 Prozent hingegen „relativ niedrig“ gewesen.

Info Die Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm ist ein so genannter „wirtschaftlicher Verein“ mit 1068 Mitgliedern, darunter 991 Privatwald-Besitzer. Er ist Ansprechpartner für alle privaten und kommunalen Waldbesitzer bei der Bewirtschaftung der Wälder und der Vermarktung des Holzes.