Verkehr Debatte um Radstraßen wirkt nach

Senden / Niko Dirner

Hat der Sender Bürgermeister Raphael Bögge beim Thema Fahrradstraße seine eigene Einschätzung ein wenig zu weit nach vorne gestellt? Das meint ein Bürger nachweisen zu können. Es geht um die ausführliche Beschilderung, die die Stadt am Beginn und am Ende der vier Vorrangstrecken für Radler aufgestellt hatte, insgesamt 102 Verkehrsschilder. Das erzürnte Anwohner und Stadträte, weil die Autofahrer – verwirrt – nun schneller fahren würden.

Bögge hatte Ende Januar dazu gesagt, das Landratsamt habe empfohlen, die Schilder zu belassen. Das stimme nicht, meldet sich nun besagter Anwohner. „Wie mir vom Landratsamt schriftlich mitgeteilt wurde, gab es nie eine Empfehlung des Landratsamtes an die Stadtverwaltung, die Schilder so zu belassen!“

Auf Nachfrage sagt Andreas Reimann vom Fachbereich Verkehr im Landratsamt Neu-Ulm: „Da die Schilder bereits aufgestellt waren und nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen haben, haben wir der Stadt Senden mitgeteilt, dass sie so belassen werden können. Eine Vorgabe oder gar Forderung unsererseits gab es nicht.“

Wer mit Fachleuten spricht, erfährt: Die Straßenverkehrsordnung lässt bei der Beschilderung von Fahrradstraßen einen gewissen Spielraum zu. Es sind also verschiedene Varianten möglich und rechtlich zulässig. Die Entscheidung, welche Variante gewählt wird, liegt dann im Ermessen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, in diesem Fall ist das die Stadt Senden.

Keinen Zweifel gibt es also daran, dass die Stadt Senden „korrekt und sauber“ gearbeitet hat, wie Bürgermeister Bögge im Stadtrat sagte. Oder, wie es Claudia Schäfer-Rudolf von der CSU formulierte: „Man kann es so machen, muss es aber so nicht machen.“

Wie auch immer: Die Stadt muss jetzt, so haben es die Stadträte mehrheitlich beschlossen, die Schilder, die zum Beginn der Fahrradstraßen die davor geltende Tempo-30-Zone aufheben, wieder abbauen. Zudem sollen an den Einmündungen in die Fahrradstraßen Piktogramme auf den Asphalt gemalt werden