Bildung Dauerhaftes Schulangebot ab 6. Klasse

Senden / Sonja Fiedler

Der zweijährige Modellversuch „Wirtschaftsschule ab der Jahrgangsstufe 6“ an der Städtischen Wirtschaftsschule Senden (Wiss) kann als dauerhaftes Angebot fortgeführt werden: Das Kultusministerium hat jetzt generell die 6. Klasse als Eingangsklasse an den Wirtschaftsschulen im Freistaat genehmigt. Ziel des Modellversuchs war und bleibt es, durch den Start nach der 5. Klasse, die Schüler frühzeitig auf die Anforderungen einer Berufsfachschule vorzubereiten.

Eine „gute und wichtige Entscheidung für die Weiterentwicklung unserer Städtischen Wirtschaftsschule“, nannte Bürgermeister Raphael Bögge die Nachricht aus München. So werde der „Schulstandort Senden“ gestärkt. Seit 2014 setzte er sich intensiv für den Schulversuch ein.

„Auch für die Bildungsregion Landkreis Neu-Ulm ist das eine gute Nachricht“, sind sich Landrat Thorsten Freudenberger und Heiko Schleifer, Fachbereichsleiter für die Schulen am Landratsamt, einig. Freudenberger: „Dadurch wird ein zusätzliches Angebot im Landkreis für die Schülerinnen und Schüler geschaffen.“ Auch Helga Grabinger, Schulleiterin der Wiss, freut sich mit, dass das große Engagement belohnt wird. Nun könne die Wiss positiv in die Zukunft blicken.

Bald Anbau notwendig?

Beim Tag der offenen Tür, der kürzlich stattgefunden hat, sagte Grabinger: Die Schülerzahlen entwickelten sich positiv. Aktuell besuchen mehr als 150 Schüler die Wirtschaftsschule. „Wir haben acht Klassen, wir wandern auf neun und zehn zu, das Haus wird voll werden.“ Notfalls sei es möglich, an dem bestehenden Gebäude anzubauen. „Aber das ist noch lange nicht spruchreif.“

Besucher am Infotag konnten das ganze Haus besichtigen, an Mathespielen und anderen Aktionen mitmachen, sich über die Wahlfächer Französisch und Italienisch informieren, Vorführungen anschauen. Trotz neuen Blechdachs, welches das marode Glasdach ersetzt, strahlte die Sonne durch die vielen Fenster. Nur die Akustik bemängelte Grabinger am neuen Dach: „Früher war es bei uns leiser.“