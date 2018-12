Bildung Dauerhafter Anbau für die Kita in Ay

Senden / Niko Dirner

Wie in vielen Orten der Region kommt auch Senden kaum hinterher, um für alle Kinder einen Betreuungsplatz zu bieten. Für die Kindergärten gibt es eine ansehnliche Warteliste, doch nun steuert die Stadt gegen. Der Schulausschuss hat beschlossen, dass der Kindergarten Ay einen Anbau erhalten soll. Stimmt auch der Stadtrat zu, wird der Mehrzweckraum zum Gruppenraum umgebaut. Der Mehrzweckraum wird durch einen dauerhaft nutzbaren Holzständerbau ersetzt. Kostenpunkt: 620 000 Euro.

Damit entschieden sich die Stadträte für die teuerste Variante, die der Sendener Architekt Jörg Mangold erarbeitet hatte. Am günstigsten wäre es gekommen, auf dem Parkplatz der benachbarten Turnhalle freistehende Miet-Container aufzustellen. 175 000 Euro hätte diese laut Mangold „schnelle und wirtschaftliche Lösung“ für drei Jahre gekostet. Die zweite Variante wäre gewesen, für 320 000 Euro zwar ans bestehende Gebäude anzubauen, aber ebenfalls nur mit auf drei Jahre gemieteten Containern.

Die Stadtverwaltung plädierte für den dauerhaften Anbau an der Südflanke des Kindergartens. Nicht nur, weil mehr Räume für neue pädagogische Herausforderungen wie Sprachförderung oder Tablet-Einsatz so oder so gebraucht würden. Sondern auch, weil diese Variante als einzige bezuschusste würde, und abzüglich der Staatsgelder wohl in etwa so viel kosten würde, wie die angehängte Container-Lösung.

Die Stadträte sahen das unisono auch so. Die freistehende Lösung bekam gleich gar keinen Applaus. „Dann müssten die Kinder bei Wind und Wetter über den Hof laufen. Das geht gar nicht“, meinte etwa Thomas Rogg (Freie Wähler). „Wir haben einen dauerhaften Bedarf, also brauchen wir eine dauerhafte Lösung“, fasste Walter Wörtz (CSU) zusammen. Außerdem sollte das Außengelände nicht mit einer „Baracken-Lösung“ verschandelt werden. Jedes Jahr, in welchem das Provisorium steht, werde es unrentabler, ergänzte Claudia Schäfer-Rudolf (CSU).

Gut vier Monate wird der Umbau innen dauern, ein Jahr der Anbau. Losgehen kann es, wenn der Förderbescheid da ist.