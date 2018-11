Eigenbetriebe Das Leben in Senden wird teurer

Das Leben in Senden wird teurer

Niko Dirner

Es war einzig Regina Rusch von der SPD, die die Erhöhung der Abwassergebühr nicht einfach so unkommentiert abnicken wollte. Ob die Stadt nicht „ein bisschen runtergehen“ könnte von der avisierten Steigerung von 1,70 auf 2 Euro pro Kubikmeter zum Jahresbeginn? Die Antwort lautet Nein, und so wird das Leben in Senden ab 1. Januar 2019 ein wenig teurer.

Die Schmutzwassergebühr – so heißt die Abgabe korrekt – musste aus mehreren Gründen neu kalkuliert werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Ausschlaggebend ist dabei, dass die Ausgaben fürs Kanalnetz steigen werden: Rund zwei Millionen Euro, das sind rund 367 000 Euro mehr als kalkuliert, werden 2019 und 2020 für den Unterhalt benötigt. Dabei werden auch Vorhaben aus 2018 nachfinanziert, etwa die Sanierung der Kanalisation westlich der Kemptener Straße. Diese soll 2019 durchgezogen werden.

Um 3 Cent auf 30 Cent pro Quadratmeter steigt die Niederschlagswassergebühr, die seit 2017 erhoben wird, weil Senden auf die gesplittete Abwasserabrechnung umgestellt hat. Wegen dieser Umstellung ist es übrigens kaum möglich, die 2 Euro pro Kubikmeter eingeleitetes Frischwasser mit dem bis 2017 erhobenen Wert von 2,20 Euro zu vergleichen. Denn darin war damals noch die Niederschlagswassergebühr enthalten. Diese steigt ebenfalls wegen höherer Ausgaben.

Rusch meinte, für ihren Haushalt bedeutete das eine Mehrausgabe von rund 60 Euro im Jahr. „Ich kann Ihnen keinen anderen Wert vorschlagen. Wir haben da keinen Spielraum“, erklärte Norbert Aubele von den Eigenbetrieben. Kämmerer Manuel Haas ergänzte: Die Stadt müsse in diesem Bereich kostendeckend arbeiten, dürfe aber auf der anderen Seite auch keinen Gewinn machen. Ergo könne an den Gebühren nichts geändert werden.

Immerhin: Der Preis fürs Frischwasser bleibt. Der Kubikmeter kostet 2019 und 2020 weiter 1,50 Euro für je 1000 Liter.

Mehr für den Müll

Teurer wird die Müllabfuhr – im Schnitt um acht Prozent. Auch hier hat die Stadt keinen Einfluss: Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat zum 1. Januar 2018 den Preis pro entsorgter Tonne Hausmüll von 86 auf 100 Euro erhöht. Das schlägt jetzt durch. Zudem sind bei der Stadt keine Gewinne mehr übrig, die abgebaut werden. Bedeutet etwa: Die weit verbreitete 60-Liter-Tonne kostet 6,30 Euro statt 5,85 Euro im Monat; die 1100-Liter Tonne 127,05 statt 117,95 Euro.