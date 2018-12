Advent Das Friedenslicht auf Gleis 1

Sonja Fiedler

Jugendliche in Pfadfinderkluft, Frühaufsteher mit Laternen aus Metall in der Hand und Kinder mit Liederzetteln: Die Bahnhofshalle des Ulmer Hauptbahnhofs war am frühen Sonntagmorgen gut gefüllt. Der Grund: Um 8.47 Uhr sollte das Friedenslicht aus Bethlehem mit dem ICE aus München ankommen.

Auch vier Pfadfinder vom Stamm Franziskus der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) in Weißenhorn waren unter den Wartenden. Sie kämen jedes Jahr her, sagte Dominik. Zwei Laternen hatten sie dabei, das Licht wollten sie mit dem Auto nach Weißenhorn transportieren. „Wir wären auch mit dem Zug gefahren, aber da wären wir zu spät zum Gottesdienst gekommen.“ Um 10 Uhr wollten sie das Friedenslicht in der katholischen Kirche in Weißenhorn an die Gemeinde weitergeben. Ob sie Angst hätten, dass das Licht bis dahin ausgeht? Die vier schüttelten den Kopf. „Nein, und dafür haben wir ja auch gleich zwei Kerzen dabei.“

Durch den dichten Schneefall am Morgen hatte sich auch Marita Narozny von der Seelsorgeeinheit Dornstadt-Bollingen-Tomerdingen nach Ulm zum Bahnhof gekämpft. „Ich bin extra um acht Uhr losgefahren, damit ich rechtzeitig hier bin“, sagte die Kirchengemeinderätin. Gemeinsam mit ihrer Tochter möchte sie das Friedenslicht in ihre Gemeinde bringen – so wie jedes Jahr.

Vom Ulmer Eselsberg war eine große Gruppe Kinder zum Bahnhof gekommen, auch sie Pfadfinder der DPSG. Sie wollten das Licht nicht nur in den Gottesdiensten ihrer Gemeinde weitergeben: „Wir verteilen es auch bei den Leuten zu Hause.“

Großer Andrang herrschte am Bahnsteig, als der ICE einfuhr und sich die Türen öffneten. Drei Pfadfinder mit einer großen Laterne in der Hand stiegen aus, entzündeten mit ruhiger Hand die Lichter der Wartenden. Dann ging ihre Fahrt weiter: Das Licht reiste noch bis Dortmund.

In vielen Gemeinden in der Region besteht auch nach dem vergangenen Wochenende noch die Möglichkeit, das Friedenslicht nach Hause zu holen: Etwa in Vöhringen im ökumenischen Gottesdienst am kommenden Samstag, 22. Dezember, um 19 Uhr in der St.-Michael-Kirche. In den vier Pfarrkirchen der Pfarrgemeinschaft Pfaffenhofen brennt es ab den Kindermetten an Heiligabend an der Krippe.